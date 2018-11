Milan pode fazer proposta por Rodrigo Caio, diz jornal italiano

O zagueiro Rodrigo Caio está na mira do Milan, da Itália, informa nesta quinta-feira o jornal Corriere dello Sport. Segundo a publicação, o jogador do São Paulo é um dos nomes avaliados pela diretoria do clube rossonero para reforçar a equipe dirigida por Gennaro Gattuso na próxima janela de transferências, em janeiro.

De acordo com os italianos, o Milan deve reformular o seu sistema defensivo para 2019. Além de Rodrigo Caio, o clube de Milão analisa a situação de Thiago Silva, que ainda tem um ano de contrato com o Paris Saint-Germain.

No entanto, o zagueiro da Seleção Brasileira é mais caro, o que torna um investimento no defensor do São Paulo mais viável. Outro fator que pesa a favor de Rodrigo Caio é a boa relação que Leonardo, diretor de futebol do Milan, sustenta com o clube do Morumbi.

Atualmente na reserva do São Paulo, Rodrigo Caio tem contrato até o fim de 2021. O zagueiro já havia despertado interesse do Milan há dois anos. Agora, com passaporte italiano, ele pode ter sua transferência facilitada.

Aos 25 anos, Rodrigo Caio está no São Paulo desde 2011 – é o jogador com mais tempo de casa no elenco. No entanto, sua relação com a torcida tem se desgastado ultimamente, a ponto de o atleta admitir precisar de “novos ares”.

Nos últimos anos, Rodrigo Caio esteve perto de acertar sua saída por diversas vezes. Valencia, Atlético de Madrid, Zenit e Real Sociedad foram alguns dos clubes que demonstraram interesse em seu futebol, mas as negociações não vingaram.

O São Paulo também vê a venda com bons olhos. Como Rodrigo Caio é um dos maiores ativos do clube, a diretoria acredita em um bom negócio. Neste ano, o zagueiro soma apenas 22 jogos e dois gols, muito em função de uma cirurgia no pé que o afastou dos gramados por cinco meses.

