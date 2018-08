Rodrigo Caio revela: “Está chegando a hora de sair do São Paulo”

Rodrigo Caio não mediu as palavras ao ser questionado nessa segunda-feira sobre uma possível saída do São Paulo já na janela de transferências do meio do ano. O zagueiro, inclusive, deixou claro que as negociações independem de sua ida ou não à Copa do Mundo da Rússia, pela Seleção Brasileira.

“Sim (deve sair mesmo que não seja convocado), acho que pode ser nessa janela, sim, mas não tem como a gente ter certeza, não abriu a janela, não tem nada concreto, mas cada vez mais está chegando a hora de sair (do São Paulo), de procurar novos ares, isso é nítido”, afirmou o zagueiro durante gravação do programa Bola da Vez, da Espn.

Rodrigo Caio está com 24 anos e é cria das categorias de base do Tricolor do Morumbi, nunca vestiu outra camisa como profissional. Em 2015, chegou a fechar negócio com o Valência, da Espanha, mas um imbróglio contratual e até mesmo um laudo médico impediram a concretização do negócio, que à época girava em torno de R$ 45 milhões.

No ano seguinte, Rodrigo Caio foi campeão olímpico pelo Brasil dos Jogos Rio-2016 e voltou a ser cortejado pelo mercado europeu. Sevilla, Hamburgo e Napoli tentaram levar o jogador ano passado, mas novamente o São Paulo não chegou a um acordo com os interessados.

A relação agora é outra, mais desgastada depois de sete temporadas seguidas, e é consenso entre clube e atleta que uma saída seria melhor para as duas partes. O São Paulo aguarda uma proposta oficial e promete não dificultar um acordo. Por meio de seus empresários, Rodrigo Caio também aguarda uma oferta concreta.

A sinceridade de Rodrigo Caio, porém, não parou por aí. O zagueiro também não mediu palavras ao ser questionado se merece uma vaga na Seleção Brasileira que disputará a Copa do Mundo da Rússia. Esbanjando confiança, ele confia no técnico Tite e se mantém esperançoso quanto à conquista da seleta vaga entre os 23 convocados.

“Acho que mereço, sem dúvida nenhuma. Fiz uma Olimpíada fantástica, assim como toda a equipe. Tive a oportunidade de jogar, nos dois amistosos fui muito bem, joguei seguro e me capacitei para isso. A disputa é muito grande, o Geromel está em uma grande equipe, o Gil está fazendo bons jogos na China e já trabalhou com o professor Tite”, completou Rodrigo Caio.