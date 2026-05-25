Em má fase, São Paulo completa um mês sem vitória

O São Paulo completa nesta segunda-feira um mês sem vencer uma partida oficial, somando todas as competições. A última vez que o Tricolor triunfou na temporada foi contra o Mirassol, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Na ocasião, no dia 25 de abril, o São Paulo venceu o Mirassol por 1 a 0, com gol de Luciano.
Desde então, o São Paulo disputou oito jogos, com cinco empates e três derrotas. Apesar disso, o Tricolor se apoia no bom início de Brasileirão e se encontra na quinta posição do torneio, com 25 pontos. A equipe de Dorival Júnior também lidera sua chave na Sul-Americana, mas caiu na quinta fase da Copa do Brasil para o Juventude.
Essa é a maior sequência sem vitórias do São Paulo na temporada. Os maus resultados culminaram na demissão de Roger Machado, que deu lugar ao retorno de Dorival Júnior.
Agora, o São Paulo enfrenta o Boston River nesta terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo será disputado às 19h (de Brasília), no Morumbis. Depois, o Tricolor enfrenta o Remo no próximo domingo, pela 18ª rodada do Brasileirão - o último jogo antes da parada para a Copa do Mundo.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Veja sequência recente de jogos do São Paulo:
- 28/4 - Millonarios 0 x 0 São Paulo - Copa Sul-Americana
- 03/5 - São Paulo 2 x 2 Bahia - Campeonato Brasileiro
- 07/5 - O’Higgins 0 x 0 São Paulo - Copa Sul-Americana
- 10/5 - Corinthians 3 x 2 São Paulo - Campeonato Brasileiro
- 13/5 - Juventude 3 x 1 São Paulo - Copa do Brasil
- 16/5 - Fluminense 2 x 1 São Paulo - Campeonato Brasileiro
- 19/5 - São Paulo 1 x 1 Millonarios - Copa Sul-Americana
- 23/5 - São Paulo 1 x 1 Botafogo - Campeonato Brasileiro