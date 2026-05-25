Com retorno na zaga, São Paulo fecha preparação para duelo pela Sul-Americana

Nesta segunda-feira, com novidade na defesa, o São Paulo se apresentou no SuperCT e realizou o último treino antes de enfrentar o Boston River, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A bola rola na terça-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo.

O novidade ficou por conta do zagueiro Rafael Toloi, que voltou a treinar normalmente com o restante do grupo e estará à disposição contra o Boston River. O jogador foi desfalque para o Tricolor nos últimos oito jogos, com dores na panturrilha esquerda.

O último treino antes do importante duelo com o Boston River, do Uruguai, pela @SudamericanaBR! 🏟️ Adquira seu ingresso para o confronto no MorumBIS > https://t.co/ju8he6uTiZ#VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/dO4Wi3WjLE — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 25, 2026

Em contrapartida, o técnico Dorival Júnior recebeu teve más notícias. O zagueiro Sabino (lesão na região posterior da coxa direita) e o atacante Luciano (lesão na panturrilha direita) permanecem em tratamento e não estarão à disposição. Ambos deixaram a partida contra o Botafogo com dores.

O volante Marcos Antonio e o meia Cauly trabalharam no gramado com a preparação física e encontram-se em fase de transição após problemas musculares.

Como foi o treino?

Após exibir um vídeo aos atletas, a comissão técnica tricolor orientou trabalhos táticos no gramado do SuperCT. O foco das atividades desta segunda-feira foram movimentações ofensivas, defensivas e diferentes situações de bolas paradas.

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São Paulo na Sul-Americana

O São Paulo é o líder do Grupo C da Copa Sul-Americana, com nove pontos - um a mais que o Millonarios, segundo colocado. Para se classificar o Tricolor Paulista precisa vencer o Boston River. Em caso de empate, precisará torcer para que Millonarios e O’Higgins também empatem.