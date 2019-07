Econômico, Leco celebra renovação de Antony e se esquiva de polêmica

Leco, presidente do São Paulo, comemorou duas metas alcançadas nesta semana. Amante dos esportes olímpicos, o mandatário foi peça fundamental no acordo com o Barueri para o Tricolor entrar na Superliga, principal competição do vôlei feminino no Brasil, e acertou a renovação de Antony, um dos pilares do time comandado por Cuca.

No primeiro pronunciamento da coletiva de apresentação da equipe de vôlei, o dirigente não escondeu a felicidade com a entrada do São Paulo na modalidade. “Esse é um momento auspicioso da vida do São Paulo. Um momento especialmente grande porque mostra o clube indo além das fronteiras do futebol e ingressando decisivamente na opção de ter esportes olímpicos dentro desse clube”, disse.

Quando questionado sobre se a semana era para comemorações por conta da renovação de Antony, além da parceria com o Barueri, Leco preferiu economizar nas palavras relacionadas ao futebol. “Duplamente auspiciosa”, resumiu.

Na última segunda-feira, porém, o São Paulo viveu uma polêmica interna. Após Cuca dizer que Tiago Volpi foi atrapalhado pela luminosidade no lance do gol de empate do Palmeiras, o diretor-executivo de infraestrutura do Morumbi, Eduardo Rebouças, rebateu o treinador afirmando que ele havia inventado um problema nos refletores para justificar o resultado da partida.

Após o evento, o presidente tricolor foi abordado pela reportagem da Gazeta Esportiva para se posicionar sobre as declarações de Rebouças, mas optou por não tocar no assunto. “Não. Não quero falar nada que não seja isso (a parceria do São Paulo com o Barueri)”, afirmou.

*Especial para a Gazeta Esportiva