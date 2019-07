Cuca diz que iluminação do Morumbi atrapalhou Volpi no gol do Palmeiras

O técnico Cuca não escondeu o sabor de derrota que o empate em 1 a 1 com o Palmeiras teve para o elenco do São Paulo neste sábado, no estádio do Morumbi. Passada a partida, o comandante tricolor saiu satisfeito com o desempenho de sua equipe, mas culpou a nova iluminação do estádio do Morumbi pelo “gol espírita” do time rival.

“O Palmeiras teve uma sorte incrível, gol espírita. A iluminação atrapalhou um pouco o Volpi. Naquela bola, ele foi atrapalhado e esse gol muda toda a situação do jogo, bem no momento que o Toró estava para entrar”, disse Cuca.

Apesar da queda de desempenho do São Paulo na etapa complementar, Cuca acredita que o São Paulo merecia sair de campo com a vitória. De fato, o primeiro tempo dos donos da casa foi bem superior ao do time de Luiz Felipe Scolari. Faltou consistência para que o Tricolor, enfim, acabasse com a seca de vitórias e, de quebra, desse fim à invencibilidade de 33 jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro.

“Eu acho que é um pecado nós não termos ganhado essa partida dentro do que foi a partida principalmente no primeiro tempo. Procuramos sair jogando com a bola no chão para quebrar a primeira linha do Palmeiras, com velocidade do Hernanes, Tchê Tchê, bola dominada. Criamos bastante, saímos na frente, tivemos o controle do jogo, o Palmeiras teve uma chance com Scarpa no primeiro tempo”, afirmou.

“No segundo tempo não podemos mudar nossa postura de jogo, temos que continuar controlando as ações e matar o jogo. O Palmeiras tem uma bola aérea muito forte, jogadores individualmente muito bons. No primeiro minuto do segundo tempo a bola sobra para o Deyverson, e o Volpi faz uma grande defesa. A gente teve a bola para matar o jogo em uma tabela do Raniel com o Tchê Tchê, no rebote o Reinaldo também, outro chute com o Pato… você não chama seu time para defender. Quando você está ganhando, automaticamente o adversário vai atacar mais”, concluiu, justificando a mudança de postura do São Paulo de um tempo para o outro.

O São Paulo volta a treinar neste domingo, já iniciando sua preparação para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, que acontece no dia 22 de julho, segunda-feira, contra a Chapecoense, novamente no estádio do Morumbi.