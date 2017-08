Dorival explica troca no gol do São Paulo e diz que conta com Gilberto

Confira este e outros vídeos em

Dorival Júnior surpreendeu a todos na tarde dessa quinta-feira ao barrar Renan Ribeiro para colocar Sidão entre os titulares do São Paulo. Mais tarde, o técnico revelou que já vinha amadurecendo a ideia de mudar o goleiro da equipe há alguns jogos e não escondeu seu descontentamento com o que Renan Ribeiro vinha apresentando na meta.

“Uma troca técnica, dentro de alguma observações que eu vinha fazendo, foram alguns jogos e, a partir daí, a definição. Tenho um carinho muito grande pelo Renan e um respeito também, mas é o momento, avaliei muito bem, cheguei a essa conclusão. Infelizmente nós mudaremos e espero que quem entre, entre muito bem. Não quer dizer que daqui a pouco, pelo desenvolvimento do seu trabalho, ele (Renan) não possa estar voltando”, contou Dorival à Gazeta Esportiva, antes de detalhar um pouco dos bastidores da troca.

“Eu disse ao Renan, essa saída pode ser pontual, se ele me mostrar uma outra condição. Sei que o Renan ficou muito sentido nesse momento, mas é uma percepção minha, espero que seja importante a alteração nesse momento, respeito e muito o profissional que ele é, dei a primeira chance para ele lá no Atlético-MG, mas é uma condição que eu vinha amadurecendo já e resolvi tomar uma posição”, acrescentou em entrevista à Espn.

E as mudanças não pararam por aí. Petros e Jucilei foram invertidos de posição. Agora, o ex-jogador do Betis será o primeiro homem à frente da zaga, dando mais liberdade para Jucilei chegar ao ataque.

“Foi uma alteração que nós fizemos, o Jucilei ganha mobilidade e essa mobilidade com a chegada dentro da área tem sido importante. Ele está se sentindo mais confortável, foi fundamental aquela percepção que ele teve de corrigir alguns pontos, esperou seu momento novamente, ele nunca deixou de ser titular do São Paulo. E é uma função que ele já desenvolveu no Corinthians há alguns anos e talvez encontremos um caminho novo”, explicou o treinador.

No ataque, Gilberto ficará com a vaga do suspenso Lucas Pratto. Nessa quarta, o empresário do camisa 17 anunciou a decisão do centroavante em deixar o clube ao fim do ano. Dorival reprovou a atitude, mas avisou que conta com Gilberto normalmente, se ele continuar focado no trabalho.

“Ele tem contrato até o final do ano. Essas colocações só deturpam ao invés de ajudar, de deixar o jogador tranquilo. Ele pode conversar com a diretoria, se eu fosse profissional pensaria muito bem, mas cada um sabe seu caminho, o que deseja. Ele sabe que pode ser muito importante para nós e com contrato até o final do ano eu penso muito em aproveitá-lo o máximo possível dentro da condição que se apresente”, avisou Dorival Júnior, que agora ficará de olho no comprometimento de Gilberto diante dos fatos.

“Ela (a declaração) pode ter (influência), sim, e criar um problema sério ao atleta. Se o atleta não souber diferenciar o dia a dia dele, a intensidade, a preparação e a concentração para uma partida fatalmente serão envolvidas por esse episódio”, observou o técnico também à Espn.