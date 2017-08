Empresário avisa que Gilberto não deverá renovar com São Paulo

A passagem de Gilberto pelo São Paulo deve acabar mesmo no fim do ano. O centroavante cumprirá seu contrato até 31 de dezembro e depois ficará livre para assinar com outro clube.

“O Gilberto já comunicou à direção que não vai renovar. A decisão foi tomada por ele”, afirmou o empresário do jogador, Sandro Zardo, em rápido contato por telefone com a Gazeta Esportiva, nesta quarta-feira.

Na última terça-feira, conforme apurou a reportagem, houve uma reunião entre Gilberto, seu agente e dirigentes tricolores no CCT da Barra Funda, onde nem sequer foram discutidos valores de salários nem tempo de contrato de uma eventual renovação.

A negativa em permanecer no clube do Morumbi se deve à falta de perspectiva do atacante em figurar no time titular de Dorival Júnior, que prefere a Lucas Pratto. No entanto, há a possibilidade de uma reviravolta na situação, caso Gilberto passe a receber mais chances.

“Se eu te falar que foi uma decisão 100%, impossível de mudar, é mentira minha. É possível que mude. Pode ser que ele vire titular, que a diretoria faça alguma coisa, pode ser que várias coisas aconteçam e ele renove. Tudo pode acontecer no futebol”, explicou Zardo. “Mas, a decisão que foi passada é que ele não renovará, até para a diretoria se planejar para o ano que vem”, ponderou.

Enquanto a renovação parece distante, Gilberto provavelmente começará entre os titulares do São Paulo no duelo com o Avaí, neste domingo, na Ressacada, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, em razão da suspensão do argentino para o próximo jogo.

No São Paulo desde julho do ano passado, o atleta nascido em Piranhas, no estado de Alagoas, chegou de graça após rescindir contrato com o Chicago Fire, dos Estados Unidos. Em 2016, ele sofreu com problemas físicos e marcou apenas dois gols com a camisa tricolor, ambos anotados já na reta final da temporada, quando o time não brigava por mais nada.

Em 2017, porém, o atacante finalmente se destacou, sobretudo no começo da temporada, sob o comando de Rogério Ceni. Empatado com o concorrente Pratto, Gilberto é o artilheiro do time no ano, com 12 gols, em 28 partidas. Ele ainda soma cinco assistências, contra três do colega argentino, que já disputou 33 jogos pelo São Paulo.