Dorival Jr indica Sidão na vaga de Renan Ribeiro; Gilberto volta a treinar

O treino do São Paulo na tarde desta chuvosa quinta-feira foi marcado por novidades. Em meio a discussões sobre a renovação de seu contrato, Gilberto, ausente das últimas atividades por conta de dores no joelho, foi a campo pela primeira vez nesta semana. Por outro lado, Dorival Jr barrou Renan Ribeiro no coletivo, preferindo contar com os goleiros Sidão, Denis e Lucas Perri. Edimar, que também estava no Reffis por conta de um incômodo na coxa direita, foi outro a reaparecer no gramado.

Titular em todos os treinos e jogos desde que Dorival Jr assumiu o comando do São Paulo, Renan Ribeiro foi a grande surpresa do dia. A ausência dele no treino coletivo desta quinta indica que o Tricolor deverá entrar em campo contra o Avaí, no próximo domingo, com um novo nome para proteger a meta. Sidão surge como o provável titular, uma vez que Denis e Lucas Perri fizeram parte do time dos reservas.

Após aquecimento, em que cada grupo de atletas tinha de seguir trocando passe e se movimentando para as outras “bases”, o time se encaminhou para o gramado ao lado, onde Dorival Jr comandou um treino coletivo em espaço reduzido. Simultaneamente, os suspensos Lucas Pratto e Marcinho, Wesley, afastado, e os garotos Foguete e Pedro fizeram um trabalho separado.

No treino coletivo Dorival Jr deu algumas pistas sobre a equipe que deverá ir a campo contra o Avaí. Inicialmente, o time titular foi formado por Sidão; Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Petros; Jucilei, Hernanes, Marcos Guilherme e Cueva; Denilson. Do outro lado estavam em campo Lucas Perri (Denis); Aderlan, Lugano, Douglas e Edimar; Shaylon, Jonatan Gomez, Lucas Fernandes, Thomaz e Maicosuel; Gilberto. O jovem Brenner, de apenas 17 anos, atuou como coringa, podendo contribuir para ambas as equipes.

Como Gilberto e Edimar voltaram a trabalhar em campo nesta quinta-feira, a dupla só integrou o time titular mais tarde, na segunda metade do treino. Procurando fazer alguns testes, Dorival Jr promoveu mudanças ao longo da atividade. Jonatan Gomez apareceu na vaga de Cueva, Edimar no lugar de Junior Tavares, e Gilberto como centroavante. Araruna e Militão não trabalharam no gramado.

O São Paulo ainda volta a trabalhar nesta sexta-feira e no sábado antes de viajar para Florianópolis, onde terá o importante confronto direto contra o Avaí, domingo, às 16h (de Brasília), na Ressacada. Com 22 pontos, um a mais que o rival, o Tricolor pretende dar início a uma sequência positiva e voltar para casa com mais um bom resultado, evitando o possível retorno para a zona de rebaixamento.