De camisa nova, São Paulo treina e tem Everton como provável reforço

Derrotado pelo Palmeiras no último sábado, o São Paulo se reapresentou na tarde desta segunda-feira, no CT da Barra Funda, onde os jogadores foram cobrados em reunião que durou quase uma hora antes do treino.

Em um dia marcado pela confirmação da lesão de Hernanes, a boa notícia foi a participação de Everton durante toda a atividade. O atacante virou opção para o duelo decisivo com o São Caetano, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Paulista.

Foi a primeira vez que o atacante trabalhou de forma integral com o grupo desde que sofreu um estiramento na coxa esquerda no clássico contra o Corinthians, em 17 de fevereiro. Desde então, ele desfalcou a equipe em quatro jogos.

Durante atividade em campo reduzido, Everton atuou como curinga e auxiliou ambos os times. Dos titulares na derrota para o Palmeiras, apenas Tiago Volpi e Pablo participaram do trabalho. Os demais realizaram exercícios regenerativos no Reffis. Jean, que se incomodou na reunião, foi embora mais cedo.

Já Hernanes e Nenê estão fora do confronto de quarta-feira. O Profeta sofreu um estiramento na coxa esquerda durante o Choque-Rei, enquanto Nenê ainda se recupera de um trauma no joelho esquerdo – o camisa 10 desfalcou o time nas últimas duas partidas.

Liziero, por sua vez, correu em volta do gramado sob supervisão do preparador físico Wellington Valquer e deu sequência em seu processo de transição. O volante, que não disputou os últimos nove jogos, está praticamente descartado do duelo com o Azulão.

A serviço da seleção equatoriana, Arboleda também está fora. Em compensação, Bruno Alves retorna à equipe após cumprir suspensão automática contra o Palmeiras.

A uma rodada do fim da primeira fase do Paulistão, o São Paulo ocupa o segundo lugar do Grupo D, com 14 pontos, e só depende de si para alcançar as quartas de final. Já o São Caetano, dono da segunda pior campanha do torneio, é o lanterna do Grupo A, com sete pontos e tenta escapar do rebaixamento.

ROUPA NOVA

Outra novidade da agitada segunda-feira do São Paulo foi o novo uniforme do treinamento. No treino desta tarde, os jogadores utilizaram camisas em tom creme com detalhes em vermelho, enquanto os membros da comissão técnica utilizaram as azuis. Ambas têm o escudo monocromático, o que virou motivo de reclamação de torcedores nas redes sociais.