Hernanes sofre lesão e desfalca São Paulo na quarta; Nenê segue fora

Exames médicos realizados nesta segunda-feira detectaram um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda de Hernanes. O São Paulo não informou o prazo de recuperação, mas confirmou que o meia está fora do duelo decisivo com o São Caetano, nesta quarta-feira, no Estádio Anacleto Campanella, pelo Campeonato Paulista.

O Profeta já iniciou o tratamento no departamento médico e trabalhará juntos aos fisioterapeutas do clube em período integral no CT da Barra Funda até reunir condições de treinar com o elenco novamente.

Seu substituto imediato também não enfrentará o Azulão. Ainda se recuperando de um trauma no joelho esquerdo, Nenê deu sequência ao seu tratamento nesta segunda-feira e não apareceu em campo. A tendência é que ele retorne somente em um eventual jogo de volta das quartas de final.

Liziero é outro provável desfalque para quarta-feira. O volante, que desfalcou o Tricolor nos últimos nove jogos por causa de um entorse no tornozelo direito e dores no púbis, continua em processo de transição e apenas correu em volta do gramado nesta segunda.

Derrotado pelo Palmeiras no último sábado, o São Paulo ocupa o segundo lugar do Grupo D, com 14 pontos, três a menos que o Ituano e dois a mais que o Oeste. Já o São Caetano, dono da segunda pior campanha do Paulistão, é o lanterna do Grupo A, com míseros sete pontos e busca escapar do rebaixamento.