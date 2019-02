Com medalhões em baixa, São Paulo aposta em jovens para sair da crise

O São Paulo passa por um momento delicado na temporada. Eliminado precocemente na Copa Libertadores, o time ainda corre riscos de não se classificar às quartas de final do Campeonato Paulista.

Entre os vários motivos da crise, chama atenção a má fase de alguns dos jogadores mais experientes do elenco, como Nenê, Diego Souza, Reinaldo e Bruno Peres, todos alvos de críticas da torcida nos protestos realizados na semana passada.

Apesar de vestir a camisa 10, Nenê não consolidou o status de titular nesta temporada. Nem sob o comando de Vagner Mancini, com quem dividiu vestiário no início dos anos 2000 no Paulista de Jundiaí, o meia atingiu essa condição.

Em 2019, foi titular em cinco dos dez jogos em que participou, ajudando com um gol e três assistências. No começo do ano, o Fluminense tentou sua contratação, mas esbarrou na questão financeira. A relação de Nenê ficou desgastada com a torcida, após cair de produção e ser acusado de agir para derrubar Diego Aguirre na última temporada.

Já Diego Souza vive mais um momento complicado no clube. Reserva de Pablo neste início de ano, o camisa 9 marcou apenas um gol em oito partidas e mostra interesse em deixar o Morumbi. O Sport foi o primeiro a mostrar interesse, mas não entrou em acordo com a diretoria tricolor. Agora, o Botafogo iniciou tratativas com o São Paulo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Reinaldo e Bruno Peres, por sua vez, também não vivem em um mar de tranquilidade. O ala esquerdo fez as pazes com a torcida em 2018, mas neste ano voltou a ser criticado. Já o lateral direito é alvo de reclamações por suas falhas defensivas desde o ano passado.

Principal reforço para a temporada, Hernanes também não conseguiu produzir o que se espera dele neste início de temporada. Poupado pela torcida da qual é ídolo, o meia sofre com problemas físicos que têm o impedido de desempenhar seu melhor futebol. No último domingo, o Profeta não participou do empate sem gols com o Red Bull Brasil por causa de uma tendinite na perna direita.

Diante desse cenário, o técnico interino Vagner Mancini aposta em jovens promessas para tirar o Tricolor da crise na qual se encontra. No domingo, por exemplo, três atletas revelados pelo clube foram titulares: Luan, Antony e Helinho.

O trio agradou e deve seguir no time que enfrentará o Bragantino, no próximo domingo, em Bragança. E ainda pode ter a companhia de Liziero, caso o volante se recupere de dores no tornozelo direito.

Com 21 e 22 anos, respectivamente, Igor Vinícius e Léo também podem ganhar uma sequência de jogos. O primeiro superou a concorrência de Bruno Peres e foi titular nas últimas partidas, enquanto o segundo ocupará a lateral esquerda enquanto Reinaldo se recupera de um estiramento na coxa.

Com 10 pontos ganhos em oito rodadas, o São Paulo ocupa o terceiro lugar do Grupo D do Paulistão, atrás de Oeste (12) e Ituano (11), ficando fora da zona de classificação, portanto. O elenco se reapresentará nesta terça-feira, com treinos em dois períodos: manhã e tarde.