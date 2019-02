Reinaldo e Biro Biro sofrem lesões e devem desfalcar o São Paulo

Em nota divulgada na tarde desta segunda-feira, o São Paulo confirmou que Reinaldo e Biro Biro sofreram lesões durante o empate sem gols com o Red Bull Brasil, no último domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.

Nesta segunda-feira, a dupla foi submetida a um exame de ressonância magnética que detectou um pequeno estiramento no músculo reto femoral da coxa: o lateral na perna esquerda, e o atacante na direita.

Segundo o clube, as lesões não são graves e não afastarão os jogadores das atividades com o restante do elenco por muito tempo. No entanto, eles estão praticamente fora do duelo com o Bragantino, neste domingo, no estádio Nabi Abi Chedid, pelo Estadual.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Nesta manhã, no CT da Barra Funda, Reinaldo e Biro Biro iniciaram o processo fisioterápico no Reffis. A programação inclui trabalhos em período integral até os atletas reunirem condições de reintegrar o plantel.

No duelo com o Red Bull, Reinaldo precisou ser substituído por Léo aos 11 minutos do primeiro tempo. Biro Biro, por sua vez, entrou na etapa complementar e deixou o gramado pouco tempo depois para a entrada de Nenê.

Com dez pontos ganhos em oito rodadas, o São Paulo ocupa o terceiro lugar do Grupo D do Paulistão, ficando fora da zona de classificação, portanto. O elenco se reapresentará nesta terça-feira, com treinos em dois períodos: manhã e tarde.