Com gols, Nenê brilha em primeiro treino do São Paulo no CT de Cotia

O São Paulo iniciou uma nova etapa da intertemporada durante a tarde desta segunda-feira. Após realizar uma atividade pela manhã no CT da Barra Funda e acompanhar a vitória do Brasil sobre o México na Copa do Mundo da Rússia, o time tricolor fez o seu primeiro treino no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, em Cotia.

Assim como na parte da manhã, o trabalho desta tarde não pôde ser acompanhado pela imprensa. De acordo com o site oficial do clube, a atividade contou com o reforço de alguns jovens oriundos das categorias de base, que foram observados de perto pelo técnico Diego Aguirre.

Divididos em pequenos grupos, os atletas realizaram um exercício técnico em campo reduzido, que também serviu para aprimorar a forma física. Ainda segundo o site do São Paulo, com belos gols, o destaque do treinamento foi o meia Nenê, artilheiro isolado da equipe no ano, com 10 gols.

No CT de Cotia, que abrange uma área de 220 mil metros quadrados, jogadores e membros da comissão técnica ficarão concentrados até sábado. Lá, em um dos oito campos oficiais, será realizado um jogo-treino contra o Red Bull, previsto para as 9h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira.

O retiro em Cotia servirá para a comissão técnica são-paulina fazer, com mais privacidade, ajustes físicos, técnicos e táticos na equipe de olho no segundo semestre, que reserva a sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana.

A terça-feira reserva trabalhos em dois períodos para o São Paulo. O primeiro treino começará às 9 horas; o segundo, às 16 horas. Ambos não serão acompanhados pelos jornalistas.

Terceiro colocado do Brasileirão, o Tricolor volta a campo no dia 18 de julho, no Rio de Janeiro, para enfrentar o líder Flamengo. Pela segunda fase da Sul-Americana, os comandados de Aguirre encaram o Colón, da Argentina, nos dias 2 e 16 de agosto, em São Paulo e Santa Fé, respectivamente.