Com chances de sair, Arboleda diz: “Quero ficar por muitos anos”

Robert Arboleda pode fazer seu último jogo com a camisa do São Paulo nesta quarta-feira, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Convocado para defender o Equador na Copa América, o zagueiro será liberado logo após a partida e vem sendo vinculado ao mercado europeu. Há até quem aposte que ele não retorna ao Morumbi ao fim do torneio sul-americano de seleções. Só que em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o jogador sinalizou que o fim de sua trajetória no Tricolor pode não estar tão próximo assim.

“Na verdade, minha cabeça está aqui no São Paulo, amanhã temos um jogo importante. Na Copa América, as coisas que eu fizer será pela minha seleção. Não estou pensando em sair ou ficar, minha cabeça está no São Paulo, quero muito ficar aqui por muitos anos”, disse Arboleda.

O zagueiro, xodó da torcida são-paulina, sabe da importância do período sem títulos pelo qual o seu clube atravessa. A última conquista do Tricolor aconteceu em 2012, quando venceu a Copa Sul-Americana contra o Tigre, da Argentina. De lá para cá, eliminações e risco de rebaixamento se tornaram frequentes. Mais um motivo para Arboleda acreditar que pode seguir no Morumbi.

“Quero ganhar um título. Como falei quando cheguei no São Paulo: quero sair daqui com um título nas minhas mãos, com a tranquilidade de que eu representei e suei a camisa”, completou o equatoriano.

Um dos motivos pelos quais a diretoria do São Paulo admite que pode ter dificuldades em segurar Arboleda nesta janela é a Copa América, considerada uma grande vitrine para o zagueiro, que espera manter as boas atuações que coleciona com a camisa tricolor.

“Contente pela oportunidade de representar meu país, é um objetivo muito difícil para qualquer jogador, tem que ser encarado com muita responsabilidade. Espero fazer uma boa Copa América, tanto a nível pessoal como para os torcedores do Equador”, concluiu.

