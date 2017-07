Centurión aparece no BID, mas São Paulo segue negociando com Boca

Ricardo Centurión voltou a ser jogador do São Paulo oficialmente nesta quarta-feira. O nome do argentino foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, entretanto, ele está fora dos planos do Tricolor para o restante da temporada.

A ideia da diretoria é vendê-lo ainda nesta janela. Centurión estava emprestado ao Boca Juniors e por lá reencontrou seu futebol, inclusive, se sagrando campeão argentino. O atacante já deixou claro que quer permanecer na Bombonera, porém, o clube argentino ainda não chegou a um acordo com o São Paulo.

Comprado em 2015 por R$ 13 milhões em negociação bancada por Vinicius Pinotti, que posteriormente se tornou diretor executivo de futebol do São Paulo, Centurión não conseguiu manter o desempenho que teve vestindo a camisa do Racing. Precisando recuperar o investimento e pagar o dirigente, o Tricolor não aceitou a proposta inicial do Boca Juniors, que, segundo a imprensa argentina, gira em torno de R$ 12 milhões.

Após o término de seu contrato de empréstimo com o Boca Juniors, que valia até o último dia 30 de junho, Centurión recebeu férias do São Paulo, que não possui interesse em tê-lo de volta. O atacante chegou a dizer, após o fim do seu vínculo com os Xeneizes, que se não permanecesse no clube, iria se aposentar.

Dono de 70% dos direitos econômicos de Centurión, o São Paulo espera, se vendê-lo, ainda manter 10%, na esperança de lucrar em uma futura negociação. Atualmente os 30% restantes pertencem ao Racing, clube que revelou o atacante.

Outro empecilho para o retorno de Centurión ao São Paulo é o fato de a CBF só permitir escalar cinco estrangeiros por jogo. O atual elenco tricolor conta com seis atletas do exterior: Robert Arboleda, Jonatan Gomez, Buffarini, Lucas Pratto, Cueva e Diego Lugano.