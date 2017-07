Centurión garante aposentadoria se não permanecer no Boca

Ricardo Centurión deu uma entrevista bastante polêmica nesta terça-feira. Recém-campeão com o Boca Juniors, o atacante que pertence ao São Paulo reforçou sua vontade de permanecer no atual clube e disse que se isso não acontecer, ele prefere encerrar a carreira. Seu contrato de empréstimo com o time argentino acabou no último dia 30 de junho.

“Se não seguir no Boca, me aposento”, disse Centurión ao canal Tyc Sports, da Argentina.

Aos 24 anos, Centurión acabou de conquistar o campeonato argentino com os xeneizes. Após uma passagem traumática pelo São Paulo, onde não conseguiu desempenhar o futebol que mostrou no Racing, ele deu a volta por cima no Boca Juniors e está fazendo de tudo para não retornar de empréstimo.

Da mesma forma que Centurión não tem interesse em jogar pelo São Paulo – o contrato dele é válido até o fim de 2018 -, o São Paulo também não conta com o atacante em seus planos. O grande problema é que o jogador argentino foi comprado em 2015 por aproximadamente R$ 13 milhões, investimento bancado pelo atual diretor de futebol Vinícius Pinotti e que precisa ser devolvido.

Para ilustrar o bom momento que Centurión vem vivendo no futebol argentino, em 24 jogos com a camisa do Boca o atacante marcou oito gols, mesmo número de gols de sua época no São Paulo, clube pelo qual atuou 80 vezes.