Carneiro reaparece, e São Paulo vence São Caetano em jogo-treino

Gonzalo Carneiro, enfim, reapareceu nesta segunda-feira no CCT da Barra Funda após não se apresentar para o jogo contra o Mirassol, na estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, no último sábado, no Pacaembu. O uruguaio tratou o problema internamente com a diretoria e pouco depois já esteve em campo para participar do jogo-treino contra o São Caetano, que perdeu para os comandados de André Jardine por 1 a 0, gol de Araruna.

Apenas os atletas que não estiveram em campo na goleada por 4 a 1 sobre o Mirassol enfrentaram o Azulão nesta segunda. André Jardine procurou dar rodagem àqueles que foram preteridos no final de semana, já visando trocas na equipe para as próximas rodadas do Paulistão.

O time que começou o jogo-treino foi formado por Jean; Araruna, Bruno Alves, Lucas Kal e Léo; Willian Farias, Liziero e Hernanes; Biro Biro, Diego Souza e Everton Felipe.

Em dois tempos de 30 minutos, o São Paulo teve dificuldades para criar jogadas de perigo, mas, apesar da falta de entrosamento dos atletas, ainda conseguiu assustar o São Caetano em algumas oportunidades. Na etapa complementar, Gonzalo Carneiro entrou no lugar de Biro Biro, Igor Vinícius na vaga de Araruna, e Rodrigo substituiu Lucas Kal. Mas a vitória saiu mesmo dos pés de quem já havia marcado presença na etapa inicial.

Pouco antes do árbitro apitar o fim do jogo, Everton Felipe fez boa jogada individual pela esquerda e rolou para trás, onde Araruna, que voltou para o jogo como volante, apareceu para dominar e bater forte no ângulo direito, sem chances para o goleiro rival.

O São Paulo ainda terá mais dois trabalhos pela frente antes de visitar o Novorizontino, na próxima quinta-feira, em Novo Horizonte. A tendência é que Hernanes seja titular, provavelmente na vaga de Nenê. Outras mudanças não estão descartadas, já que a ideia da comissão técnica é chegar ao primeiro jogo contra o Talleres, na Pré-Libertadores, com todos os atletas em plenas condições físicas.