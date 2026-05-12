Bobadilla é denunciado pelo STJD por gesto obsceno no Majestoso

O São Paulo pode ter um desfalque por questões disciplinares após o clássico do último domingo contra o Corinthians, que terminou com vitória alvinegra por 3 a 2. O volante Damián Bobadilla, que comemorou o primeiro gol tricolor com um gesto obsceno, pode acabar sendo punido pelo episódio.

Nesta terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva anunciou que o camisa 16 será julgado com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), referente a condutas contrárias à ética esportiva. Assim, Bobadilla pode receber punição de um a seis jogos de suspensão.

O volante paraguaio será julgado nesta quinta-feira, juntamente com o Corinthians, que também foi denunciado por ocorrências no clássico. O Timão responderá pelo arremesso de objetos no gramado, tanto durante a comemoração do primeiro gol são-paulino quanto pelo papel lançado no campo antes do segundo tempo.

Bobadilla não chegou a ser expulso durante a partida. Na ocasião, Anderson Daronco, árbitro do confronto, explicou a decisão tomada em campo.

"Após revisão, percebo que o jogador do São Paulo comemora o gol, mas não encosta a mão na sua genitália, ele comemora a situação. Sem cartão", anunciou Daronco, após a análise no árbitro de vídeo.

Enquanto aguarda julgamento, Bobadilla segue à disposição do São Paulo e pode atuar nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Na ida, o Tricolor venceu por 1 a 0.

Próximo jogo

Jogo: Juventude x São Paulo (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)

Data e hora: 13/05 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

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