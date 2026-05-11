Daronco relata objetos arremessados em Corinthians x São Paulo na Neo Química Arena

O clássico entre Corinthians e São Paulo, vencido pelo Timão por 3 a 2 neste domingo, na Neo Química Arena, terminou cercado de polêmicas dentro e fora de campo. Em súmula, o árbitro Anderson Daronco relatou o arremesso de objetos no gramado durante a comemoração do primeiro gol são-paulino, além de confusões entre atletas e problemas no reinício da etapa final.

Segundo o documento enviado à CBF, torcedores lançaram um cigarro eletrônico, um isqueiro e um óculos de sol em direção aos jogadores do São Paulo após o gol marcado por Luciano, ainda no primeiro tempo. O árbitro afirmou que não foi possível confirmar se algum atleta foi atingido, embora imagens da transmissão mostrem Calleri reclamando após ser acertado na mão por um dos objetos.

"Foi arremessado no campo de jogo em direção aos atletas do clube que estavam comemorando o gol um vape, um isqueiro e um óculos de sol", escreveu.

Fernando Diniz exaltou nossos atletas durante a coletiva de ontem. 💬#VaiCorinthians pic.twitter.com/MF24wyrmwo — Corinthians (@Corinthians) May 11, 2026



Três torcedores foram identificados pelas autoridades presentes no estádio e encaminhados ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), instalado na própria Neo Química Arena. Com a identificação dos responsáveis, a tendência é de que o Corinthians evite punições mais severas nos órgãos disciplinares.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

O clássico também ficou marcado por um princípio de confusão envolvendo jogadores das duas equipes logo após o gol são-paulino. A situação começou justamente após os objetos serem lançados ao gramado e provocou empurra-empurra entre os atletas. Matheus Bidu, Gabriel Paulista, Sabino e Calleri acabaram advertidos com cartão amarelo.

Outro momento que gerou discussão aconteceu nos minutos finais da etapa inicial, quando Anderson Daronco foi chamado ao VAR para revisar um possível gesto obsceno do volante Bobadilla durante a comemoração do gol tricolor. Após analisar as imagens no monitor, o árbitro decidiu não aplicar cartão ao jogador do São Paulo.

“Após revisão, percebo o jogador do São Paulo comemorando o gol, e não encosta a mão na sua genitália, ele comemora a situação. Sem cartão”, explicou Daronco pelo sistema de som do estádio.

A decisão revoltou os atletas do Corinthians, principalmente porque Allan e André foram expulsos recentemente em lances considerados semelhantes, contra Fluminense e Palmeiras, respectivamente. A arbitragem, porém, entendeu que os casos eram diferentes.

Na súmula, Daronco também registrou atraso no reinício do segundo tempo por conta da entrada tardia do Corinthians em campo e pelo lançamento de bobinas de papel vindas da arquibancada norte da Arena. Segundo o árbitro, os objetos chegaram a prejudicar a visualização das linhas do gramado.

"Atraso no segundo tempo de jogo devido à entrada tardia do SC Corinthians e também devido ao arremesso de bobinas de papel no campo de jogo, vindas da arquibancada norte, local onde se encontrava a torcida do SC Corinthians. Tais bobinas de papel atingiram a meta e estavam sobre o campo de jogo, impossibilitando a visualização das linhas demarcatórias. Cabe relatar que houve uma intervenção do capitão do Corinthians para que a torcida parasse de jogar tais bobinas de papel", disse.

O documento ainda cita que Hugo Souza utilizou um uniforme diferente daquele previamente definido pelo departamento de competições da CBF. O goleiro corintiano entrou em campo com vestimenta cinza, enquanto a cor aprovada anteriormente era laranja.

Dentro de campo, o Corinthians levou a melhor no Majestoso com gols de Raniele, Matheuzinho e Breno Bidon. Luciano e Matheuzinho, contra, marcaram para o São Paulo. O resultado tirou momentaneamente a equipe de Fernando Diniz da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.