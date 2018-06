Após treino separado, Rojas trabalha com o grupo no São Paulo

O meia-atacante Joao Rojas foi definitivamente integrado ao São Paulo durante a tarde desta quinta-feira. Após realizar atividades físicas com os preparadores no período da manhã, o equatoriano trabalhou com o elenco pela primeira vez no CT da Barra Funda.

O jogador ficou totalmente à disposição da comissão técnica após resolver questões burocráticas e ser submetido a exames médicos nos últimos dias. Na terça-feira, data da reapresentação do elenco, ele visitou o CT, conheceu a história do clube e os novos companheiros, mas não foi a campo.

Assim como na parte matutina, o treino da tarde foi fechado para a imprensa. De acordo com o site oficial do clube, o trabalho foi reforçado por alguns jovens das categorias de base.

A primeira parte reservou um trabalho técnico com enfrentamentos entre duas equipes em campo reduzido. Diego Aguirre também fez os seus comandados calibrarem a pontaria com uma atividade de finalizações, que exigiu bastante dos goleiros.

Para finalizar os trabalhos desta quinta-feira, os jogadores realizaram exercícios regenerativos no Reffis a fim de minimizar o desgaste físico deste primeiro dia de treinos em período integral na intertemporada.

O São Paulo ainda trabalhará na Barra Funda nesta sexta-feira. No sábado, a partir das 9h30 (de Brasília), os jogadores farão uma atividade aberta no Morumbi já com os novos uniformes de treino, fornecidos pela Adidas. No domingo, o elenco ganha folga. A partir de segunda-feira, jogadores e comissão técnica ficarão concentrados no CT das categorias de base, em Cotia, por seis dias. Um jogo-treino está previsto para a próxima quarta.

Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, o Tricolor volta a campo no dia 18 de julho, no Rio de Janeiro, para enfrentar o líder Flamengo.

