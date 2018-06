São Paulo vai estrear novo uniforme de treino em atividade no Morumbi

O início da parceria entre São Paulo e Adidas poderá ser acompanhado de perto pelo torcedor. Na tarde desta quinta-feira, o clube anunciou que a atividade deste sábado, prevista para as 9h30 (de Brasília), será realizada no Morumbi, com portões abertos, e marcará a estreia dos novos uniformes de treino do elenco.

Será também o primeiro contato entre torcida e jogadores desde a pausa do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana para a disputa da Copa do Mundo. O grupo tricolor voltou aos trabalhos na última terça-feira e, desde então, treinou no CT da Barra Funda.

Nova fornecedora de material esportivo do São Paulo, a Adidas vem para substituir a Under Armour. A empresa alemã e o clube brasileiro acertaram um contrato válido por cinco anos e meio – de julho de 2018 a dezembro de 2023.

O novo uniforme de jogo, por sua vez, fará sua estreia no duelo com o Flamengo, em 18 de julho, no Rio de Janeiro, pela 13ª rodada do Brasileirão. A novidade será o retorno da faixa tricolor para o peito da camisa. Assim, a logomarca do patrocinador será realocada para a região do abdômen.

O São Paulo se espelha no River Plate, da Argentina, para criar uma parceria longeva com a marca de material esportivo, que patrocina o clube de Buenos Aires há 36 anos. O diretor de marketing do Tricolor, Luiz Fiorese, inclusive, visitou Buenos Aires para entender o processo e tentar reproduzi-lo no Morumbi.

Os primeiros contatos com os alemães surtiram efeito positivo sobre os dirigentes tricolores, que já visam estreitar relações. Em visita à Alemanha, se impressionaram com o know how e estrutura oferecida pela empresa. Também se animam com a perspectiva de ganhos financeiros por meio da venda de produtos e ações de marketing espalhadas nas lojas e no Morumbi.

Esta será a terceira vez que a Adidas confeccionará os uniformes do São Paulo. O clube já foi patrocinado pela marca alemã entre 1986 e 1990 e, posteriormente, entre 1996 e 1999, período em que o Tricolor conquistou seu 19º Campeonato Paulista, em 1998.

