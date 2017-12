Após Jucilei, São Paulo corre para anunciar mais quatro reforços

Após oficializar nesta segunda-feira a permanência de Jucilei por mais quatro temporadas, o São Paulo pode anunciar mais quatro reforços até o fim de 2017. Sem conquistar títulos há cinco anos, o clube trabalha para contratar os meias Gustavo Scarpa e Diego Souza, o atacante Gabigol e o goleiro Jean.

O técnico Dorival Júnior quer jogadores com capacidade de decidir partidas e o quarteto, na avaliação do comandante, preenche tal requisito. O problema é que nenhuma dessas negociações será fácil de se concretizar.

O acerto com Jean, de 22 anos, estava na iminência de acontecer, mas a diretoria do Bahia ainda não entrou em um acordo com a do São Paulo sobre o valor da transferência. Os paulistas queriam pagar 2,2 milhões de euros (cerca de R$ 8,5 milhões) por 70% dos direitos econômicos, além de ceder um jogador.

A agremiação nordestina tinha interesse em Reinaldo, que renovou com o São Paulo até 2020 e voltará com status de titular no ano que vem. Assim, o clube do Morumbi estuda fazer uma nova proposta para trazer o arqueiro. Uma reunião entre Raí, novo diretor-executivo de futebol do São Paulo, e Diego Cerri, diretor de futebol do Bahia, deve acontecer nos próximos dias na capital paulista para tratar do caso.

Já Gustavo Scarpa não quer ficar no Fluminense e tem o interesse ainda de Palmeiras e Corinthians. Os rivais do São Paulo, contudo, perderam força na disputa. O Verdão se complicou após Róger Guedes avisar que não quer ir para o Rio de Janeiro, enquanto o Timão vê a transferência como difícil de ocorrer.

Segundo Flávio Adauto, ex-diretor de futebol do Corinthians, Raí teria ido ao Rio de Janeiro na semana passada para negociar com a diretoria do Tricolor carioca. O São Paulo poderia ceder jogadores para ter Scarpa por empréstimo, já que o Fluminense não quer vender o seu principal atleta.

Por Gabigol, o São Paulo teria Dorival Júnior como trunfo. Os dois trabalharam juntos no Santos entre 2015 e 2016, período em que o atacante se destacou a ponto de ser convocado para defender a Seleção Brasileira. O Tricolor, contudo, tem a concorrência do próprio Peixe e do Flamengo.

Sem brilhar na Inter de Milão, clube que detém os direitos econômicos, e no Benfica, a quem foi emprestado, Gabriel Barbosa teria de se enquadrar na realidade financeira do Tricolor e aceitar uma redução salarial.

A contratação que promete ser mais difícil de se concretizar é a de Diego Souza. O Sport, detentor dos direitos econômicos do meia-atacante, não tem intenção de vendê-lo. À Gazeta Esportiva, Aluísio Maluf, diretor de futebol, garantiu que o atleta fica no Recife para a próxima temporada, embora não trate nenhum jogador como inegociável.

Diego Souza ainda não se manifestou sobre o interesse do São Paulo, que quer se apresentar ao jogador como uma grande vitrine para chamar atenção de Tite, treinador da Seleção Brasileira. Aos 32 anos, o camisa 87 foi convocado algumas vezes em 2017 e sonha em disputar a Copa do Mundo no ano que vem.

Após se ver seriamente ameaçado de rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2017, o São Paulo quer brigar por títulos no ano que vem. O clube ainda almeja contratar um lateral direito e um atacante de beirada de campo. Este último poderia ser Lucca, que seria envolvido na venda de Hudson ao Cruzeiro.

A ideia é contar com todos os reforços já em 3 de janeiro, quando o elenco se reapresentará no CCT da Barra Funda para dar início à pré-temporada. O São Paulo fará sua estreia no Campeonato Paulista diante do São Bento, no dia 17, em Sorocaba.