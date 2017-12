São Paulo mira Diego Souza, mas Sport garante permanência

Alvo do São Paulo para a temporada 2018, Diego Souza pode voltar a ser protagonista de uma negociação que indica não ser fácil de ocorrer. Visado pelo Palmeiras no meio do ano, o meia-atacante agrada à diretoria tricolor e chegaria ao clube do Morumbi para dar mais opções ofensivas ao técnico Dorival Júnior. O Sport, no entanto, promete dificultar a transferência.

“Essa época é de peru de Natal, tem muito empresário que fica oferecendo jogador aos clubes e negociando. Mas, do São Paulo não houve nada de concreto. Diego fica (para 2018)”, assegurou Aluísio Maluf, diretor de futebol do Sport, à Gazeta Esportiva.

Com a diretoria do clube nordestino irredutível, o Tricolor procurou Eduardo Uram, agente de Diego Souza, para intermediar as tratativas. A expectativa é de que o empresário desobstrua a negociação. O camisa 87 tem contrato com o Leão até o fim de 2018.

Aos 32 anos, Diego Souza foi convocado por Tite para defender a Seleção Brasileira em amistosos e em alguns jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas durante 2017. Além de ter sucesso com os diretores do Sport, o São Paulo tentará convencer o jogador de que o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2018 ficaria mais próximo com sua ida ao Morumbi.

No meio do ano, diante da má fase do colombiano Miguel Borja, o Palmeiras ficou próximo de contratar Diego Souza, que, após grande novela, ficou no Recife. Somadas as suas duas passagens pelo Sport, o meia-atacante acumula 173 partidas oficiais e 57 gols marcados com a camisa rubro-negra.