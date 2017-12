“Agora é pra valer”: São Paulo oficializa compra de Jucilei

O São Paulo oficializou na manhã desta segunda-feira a permanência de Jucilei, o primeiro reforço do time para 2018. O volante, conforme a Gazeta Esportiva havia antecipado na última sexta, assinou contrato válido por quatro temporadas – o novo vínculo é válido até dezembro de 2021, portanto.

Em suas redes sociais, o Tricolor publicou um vídeo no qual o jogador toca o hino do clube por meio de um saxofone. Para adquirir seus direitos econômicos, a agremiação do Morumbi pagou 1,4 milhão de dólares (cerca de R$ 4,6 milhões) ao Shandong Luneng, da China.

“A campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro mostra que conseguimos montar uma equipe forte e competitiva para 2018. A contratação do Jucilei em definitivo reforça o projeto de manter essa base para entrarmos na próxima temporada em condições plenas de conquistar os títulos que disputarmos”, afirmou o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva.

Jucilei, que tinha os vencimentos divididos entre São Paulo e Shandong no período de empréstimo até o fim do ano, teve de aceitar uma redução salarial para continuar no Brasil. Ele deverá ganhar o teto estipulado pelo clube – R$ 500 mil -, além de bonificações por metas alcançadas.

Alguns fatores ajudaram no acerto. Pelo regulamento do Campeonato Chinês, cada equipe pode ter em seu elenco no máximo quatro atletas estrangeiros, sendo que apenas três podem ser relacionados por jogo. No momento, o Shandong já possui esses quatro jogadores de fora.

Além disso, o clube asiático, que tem contrato com Jucilei até junho de 2019, viu na negociação uma oportunidade para economizar cerca de 5 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões) em salários.

Também pesou a favor do São Paulo a proximidade de Jucilei com sua família. Em São Paulo, ele mora com os filhos e está perto de outros familiares que moram no estado do Rio de Janeiro.

Aos 29 anos, o meio-campista chegou ao clube do Morumbi em fevereiro emprestado até 31 de dezembro. Nesta temporada, demorou a adquirir ritmo, mas logo caiu nas graças da torcida após algumas boas atuações. Sob o comando de Dorival Júnior, chegou a perder a titularidade, que foi recuperada rapidamente, e terminou sendo um dos pilares do time na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

No total, ele soma 49 partidas, um gol marcado e uma assistência com a camisa tricolor. Como primeiro volante, deu segurança ao sistema defensivo, efetuando 77 roubadas de bola (média de 2,2 desarmes por jogo) e acertou 94,4% dos passes.