Apesar da idade, Nenê quer jogar Brasileiro e Sul-Americana

Nenê protagonizou uma grande polêmica no último domingo ao se irritar com sua substituição no confronto com o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Mais tranquilo e sem qualquer problema com Diego Aguirre, o camisa 10 do São Paulo não quer saber de descanso e se colocou à disposição para tentar manter o bom desempenho da equipe também na Copa Sul-Americana.

Por conta do grande desgaste causado pela sequência de quatro jogos, três deles fora de casa, após a pausa para a Copa do Mundo, o técnico Diego Aguirre planeja poupar “dois ou três jogadores” no confronto desta quinta-feira, com o Colón, no estádio do Morumbi. Nenê é um dos cotados para ficar no banco de reservas por não ser mais nenhum garoto, assim como Rojas e Everton, os dois atletas mais cansados na visão do treinador uruguaio.

“Estamos em duas competições. Dependendo dos jogos, acho que dá para intercalar, sim. Apesar que isso não é a gente que decide, a comissão que tem que ver o que é melhor para o grupo. Mas não tem muitos jogos como o Brasileirão, então dá para conciliar”, afirmou Nenê.

De fato, o São Paulo não terá tantos problemas quanto seus concorrentes no Campeonato Brasileiro para disputar duas competições simultaneamente. Ao contrário de times como Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Grêmio, que se dividem entre a competição por pontos corridos, Copa do Brasil e Libertadores, o Tricolor tem o privilégio de contar com um intervalo maior entre os jogos válidos pelos torneios que está competindo.

A partida de volta da segunda fase da Sul-Americana, por exemplo, só acontecerá no próximo dia 16, 13 dias após o jogo de ida, que será disputado nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no estádio do Morumbi.

