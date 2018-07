Nenê sai insatisfeito, e Aguirre diz: “Tomo as decisões que acho melhor”

Nenê não escondeu sua insatisfação ao ser substituído neste domingo, aos 19 minutos do segundo tempo, no duelo com o Cruzeiro, no Mineirão. Após a partida, Diego Aguirre foi questionado sobre a reação de seu principal jogador e foi bastante claro, fazendo questão de se impor no comando da equipe.

“Eu tomo as decisões que acho melhor para o time. Quero que o São Paulo ganhe e vou fazer o que acho melhor”, disse o treinador uruguaio.

Ao ver a placa levantada pelo quarto árbitro, momentos antes de ser substituído, Nenê chegou a apontar para si mesmo e perguntar se a alteração estava certa. Não concordando com a escolha de Aguirre, o camisa 10 se dirigiu ao banco de reservas de certa maneira inconformado.

Ao sentar em um dos bancos, Nenê foi flagrado balançando a cabeça e afirmando que não entendeu o motivo da substituição feita por Diego Aguirre. A situação, no entanto, foi minimizada, principalmente pelo fato de Hernan Barcos ter perdido o pênalti marcado a favor do Cruzeiro pouco depois da saída do meio-campista tricolor. Posteriormente, Everton balançou as redes para fechar os trabalhos no Mineirão.

Nos últimos dois jogos, Nenê também foi substituído no segundo tempo. Contra o Corinthians e Grêmio, saiu para a entrada de Gonzalo Carneiro. Apesar dos cuidados da comissão técnica com sua condição física, já que possui 37 anos, o meio-campista são-paulino parece não estar disposto a ser poupado, conforme demonstrou em Belo Horizonte.