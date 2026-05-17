Análise: São Paulo sofre com falhas defensivas e sistema não encaixa contra o Fluminense

*Por João Vitor Germano

O São Paulo foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1 neste sábado sob o comando do técnico interino Milton Cruz, que escalou o Tricolor Paulista com uma formação diferente. Wendell dobrou a lateral esquerda com Enzo Díaz e a equipe adotou duas linhas de quatro, que não funcionaram como o esperado.

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Conforme revelou Milton Cruz, sua intenção era fortalecer a marcação dos lados do campo, visto que o Fluminense se aproveita dos setores para avançar com os atacantes Canobbio e Savarino e os laterais Guilherme Arana e Guga.

Na prática, no entanto, Wendell se desprendeu da lateral do campo e atuou quase como um meio-campista aberto, circulando bastante durante os ataques do São Paulo. Em muitos momentos, ele participou de pressões e de armações pelo centro do campo, sendo opções até pelo lado direito em algumas jogadas.

Suas subidas somadas à falta de um volante essencialmente de marcação, porém, culminaram em uma dificuldade do São Paulo de se defender dos contra-ataques do Fluminense, principal meio dos cariocas de atacar na primeira etapa após uma sequência de jogadas perigosas pelo alto, um dos pontos fracos do clube paulista.

Apesar disso, o São Paulo conseguia fazer um jogo equilibrado contra a equipe da casa até o erro de Sabino, que não acertou um bote em Canobbio na lateral do campo, deixando o uruguaio sem marcação para cruzar para John Kennedy marcar.

Seu companheiro de zaga, Dória, também falhou no segundo gol do Fluminense ao errar o passe na saída de bola e praticamente tocar para Nonato, que deixou para Acosta ajeitar para Canobbio finalizar à meta.



Cauly e Artur, principais responsáveis pela criação da equipe na primeira etapa, não conseguiram boas participações e passaram despercebidos na primeira parte do confronto.

Na segunda etapa, Milton Cruz optou pela saída de Cauly para a entrada de Ferreirinha, que amenizou as subidas do Fluminense pelo setor, já que obrigou Guga a se comprometer mais com a fase defensiva.

Pouco depois, Luan e Tapia entraram e, daí em diante, o São Paulo conseguiu melhorar na partida. Além de boas combinações, conseguiu pressionar até marcar o gol para descontar no placar. Após duas defesas no reflexo de Fábio, a equipe conseguiu estufar as redes em uma cobrança de escanteio de Sabino para Dória finalizar de peito.

Após o gol marcado, no entanto, o São Paulo não conseguiu manter a pressão como era esperado para buscar o empate e chegou a sofrer o terceiro tento, anulado por impedimento.

A partida é claramente vista como uma simples transição, já que Dorival Júnior estará à beira do campo já nesta terça, diante do Millonarios. Sem novas questões geradas pelo confronto deste sábado, o treinador segue tendo que trabalhar em cima dos problemas da "era Roger". Entre elas, um sistema defensivo frágil e um ataque pouco criativo, que ganhou sobrevida com a chegada de Artur, que rapidamente se tornou um dos principais escapes da equipe.

Situação na tabela

Com a derrota, o São Paulo permanece na quarta colocação do Brasileiro com 24 pontos, mas pode perder posições até o final da rodada. Além disso, o Tricolor soma um jejum de seis partidas sem vitórias, contando jogos por todas as competições. O recorte incluiu a eliminação na Copa do Brasil para o Juventude, que resultou na demissão de Roger Machado.

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