São Paulo empata com América-MG e segue jejum com Júlio Baptista no Brasileiro sub-20

O São Paulo segue sem vencer sob o comando do técnico Júlio Baptista. Neste domingo, o time tricolor empatou com o América-MG por 1 a 1, no Estádio Castor Cifuentes, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.
Situação do confronto
Com 12 pontos, ameaçado pela zona de rebaixamento, São Paulo ocupa a 16ª posição Já o América-MG, com 20 pontos ganhos, ocupa a quinta colocação.
📝RESUMO DO JOGO
🟢⚫ AMÉRICA-MG 1 x 1 SÃO PAULO ⚪⚪
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Sub 20 | Rodada 12
🏟️ Local: Castor Cifuentes, em Nova Lima, Minas Gerais
📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 15h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Enrico, aos 15' do 1ºT (América-MG)
- ⚽ Guilherme Reis, aos 11' do 2ºT (São Paulo)
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Próximos jogos
América-MG
- Vasco x América-MG| 13ª rodada do Camp. Brasileiro Sub 20
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São Paulo
- São Paulo x Criciúma | 13ª rodada do Camp. Brasileiro Sub 20
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