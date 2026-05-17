São Paulo empata com América-MG e segue jejum com Júlio Baptista no Brasileiro sub-20

O São Paulo segue sem vencer sob o comando do técnico Júlio Baptista. Neste domingo, o time tricolor empatou com o América-MG por 1 a 1, no Estádio Castor Cifuentes, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

Situação do confronto

Com 12 pontos, ameaçado pela zona de rebaixamento, São Paulo ocupa a 16ª posição Já o América-MG, com 20 pontos ganhos, ocupa a quinta colocação.

📝RESUMO DO JOGO

🟢⚫ AMÉRICA-MG 1 x 1 SÃO PAULO ⚪⚪

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Sub 20 | Rodada 12

🏟️ Local: Castor Cifuentes, em Nova Lima, Minas Gerais

📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

Gols

⚽ Enrico, aos 15' do 1ºT (América-MG)

⚽ Guilherme Reis, aos 11' do 2ºT (São Paulo)

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Próximos jogos

América-MG

Vasco x América-MG| 13ª rodada do Camp. Brasileiro Sub 20

Data e hora: 21/5 (quinta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro

São Paulo