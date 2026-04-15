Análise: São Paulo ouve vaias justificáveis e sofre mais do que deveria, mas cumpre papel na Sula

O São Paulo ouviu vaias justificáveis no intervalo e sofreu mais do que deveria, mas cumpriu o papel de vencer o O'Higgins-CHI na última terça-feira, por 2 a 0, no Morumbis, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O Tricolor oscilou muito e não conseguiu manter o nível de atuação ao longo dos 90 minutos. Os donos da casa usaram força máxima no confronto e não fizeram mais do que a obrigação ao conquistar os três pontos, deixando o campo com o saldo negativo da possível lesão de Marcos Antonio.

Como foi o jogo?

O técnico Roger Machado sofreu uma baixa de última hora para o confronto, mas ainda assim decidiu escalar o São Paulo com força máxima. O treinador não contou com Ferreira, que teve um edema na coxa esquerda, e optou por dar chance ao jovem Lucca, o que animou a torcida. Outras mudanças foram os retornos de Calleri, Luciano e Bobadilla, todos recuperados dos respectivos problemas físicos.

Os primeiros dez minutos de jogo foram de um São Paulo que dominou a posse de bola, mas que começou errando alguns passes. Foi possível notar certos espaços no sistema defensivo do O'Higgins, principalmente no entrelinhas, o que foi visto também pelo Tricolor logo aos sete minutos. Calleri escorou de peito para Luciano, que na movimentação de flutuação, bateu da entrada da área e guardou, abrindo o marcador.

Ao sair na frente cedo no placar, o São Paulo ganhou uma tranquilidade maior para jogar. O Tricolor seguiu com o controle do jogo nas mãos e tirou a pressão inicial dos ombros de Roger Machado, vaiado pela torcida quando teve seu nome anunciado no telão do Morumbis. Apesar disso, porém, o O'Higgins começou a ter um pouco mais da posse, e os donos da casa pararam de atacar, se acomodando com a vitória parcial.

O controle que o São Paulo teve nos primeiros 25 minutos se esvaiu rapidamente. Em um espaço de dois minutos, o O'Higgins quase empatou o duelo em dois lances de desatenção defensiva, mas Rafael estava lá para intervir. Fato é que a partida começou a se tornar perigosa para o time são-paulino, que deixou o ritmo baixar e perdeu o ímpeto inicial, sem criar oportunidades de gol e abusando do jogo pelo meio, sem amplitude pelos lados do campo.

Depois dos 35 minutos, o São Paulo perdeu totalmente o controle do jogo. O O'Higgins dominou a posse e pressionou, assustando o Tricolor em diversas ocasiões. O primeiro tempo foi dividido entre 20 bons minutos dos donos da casa, e outros 25 totalmente irreconhecíveis. Isso foi reconhecido até mesmo pela torcida, que vaiou a equipe na saída de campo mesmo com a vitória parcial. Desempenho pobre ofensivamente do time são-paulino, que não criou e deixou o rival se impôr no fim.

Segundo tempo

O São Paulo voltou ao segundo tempo sem mudanças. O Tricolor pareceu ter retomado a vontade do início do primeiro tempo e criou uma grande chance logo aos seis minutos. Momentos depois, em uma jogada muito bem trabalhada e de aproximação entre os atacantes, que estava faltando, os donos da casa fizeram o segundo gol. Artur tabelou com Bobadilla, depois com Luciano e recebeu de Calleri, dentro da área, para balançar as redes.

Com o segundo gol, o São Paulo deu uma resposta e tirou um peso dos ombros após sair vaiado na ida ao intervalo. A partir daí, a equipe da casa entregou a posse de bola ao O'Higgins e passou a esperar por um contra-ataque para tentar encontrar uma brecha e chegar ao terceiro gol. Foi numa dessas, entretanto, que o time tricolor quase sofreu o empate, em um cruzamento para a pequena área que a defesa não cortou, mas o atacante adversário perdeu.

Ainda assim, o São Paulo conseguiu controlar o resultado - não o jogo - e saiu de campo com os três pontos. O desempenho pode não ter convencido a torcida, que não deve mesmo se contentar com a atuação. O Tricolor levou muitos sustos em um jogo contra uma equipe inferior tecnicamente, o que não pode acontecer, principalmente dentro de casa. Não foi um jogo brilhante do time de Roger Machado, longe disso.

O saldo da partida no geral, em suma, não dá para ser considerado totalmente positivo. A vitória veio, o que conta muito, mas o São Paulo oscilou dentro do jogo e encontrou poucas soluções quando teve problemas, seja no jogo ofensivo ou defensivo. Além disso, o Tricolor ainda perdeu Marcos Antonio, que sentiu dores ainda no primeiro tempo e acabou substituído. Resta saber se o camisa 8, principal 'engrenagem' do time, ficará fora por muito tempo.

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo assumiu a liderança do Grupo C da Sul-Americana. O Tricolor somou a segunda vitória no torneio, manteve o 100% de aproveitamento e chegou aos seis pontos, ultrapassando o O'Higgins.

Próximos jogos do São Paulo

Vasco x São Paulo (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 18/04 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo x Juventude (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 21/04 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)