Roger justifica força máxima do São Paulo na Sula e dá razão a vaias no intervalo: "Time é do torcedor"

O técnico Roger Machado lamentou a onda de lesões que tem atrapalhado o São Paulo em seu início de trabalho e justificou a decisão de escalar o time titular na vitória por 2 a 0 sobre o O'Higgins nesta terça-feira, no Morumbis, pela segunda rodada da Sul-Americana. Depois de Luciano e Sabino, Marcos Antonio foi mais um a se machucar. O camisa 8 foi substituído ainda no primeiro tempo com dores na região posterior da coxa direita e será reavaliado pelo departamento médico.

"Esse foi meu nono jogo no ano. Estamos falando de nove jogos no intervalo de um mês. Teve uma parada da data Fifa, o que dá uma densidade maior depois. Naturalmente, em função justamente dos jogos num ano de Copa do Mundo, tudo ficou muito condensado. Não planejamos as perdas, mas saber entender, quantificando as cargas, tirando atletas paras minimizar as perdas. Deu para segurar o Luciano um ou dois jogos, o Sabino também está sendo segurado, no fim de semana já deve estar à disposição. Mesmo com toda experiência e aparelhagem, você terá pequenos problemas, não tem como fugir disso", avaliou o treinador.

O comandante também explicou o que motivou a decisão de colocar o que o São Paulo tem de melhor à disposição para o confronto desta terça. Na estreia da Sul-Americana, o Tricolor preservou algumas peças, diferente do que aconteceu no Morumbis contra o O'Higgins, com todos os titulares em campo. Luciano, Calleri e Bobadilla, por exemplo, retornaram ao time após problemas físicos.

"Vai jogo a jogo, até porque hoje tivemos retornos de jogadores que ficaram fora, a carga diminuiu. No jogo contra o Vitória, o Enzo saiu, teve a carga reduzida. Vamos quantificando os jogos, demandas de viagem. O placar te condiciona e te permite dar mais minutagem ou descansar determinado jogador. Vai ser jogo a jogo. A opção por dar minutagem àqueles jogadores não é pensando só no momento da competição. Precisamos fazer um planejamento a médio prazo para ter um controle, estarmos sempre atentos e evitar grandes problemas. Problemas vão haver, mas se será de uma ou três semanas, isso tudo é controle", justificou.

"Vaias foram justas", diz Roger

Roger Machado entende que o resultado conquistado pelo São Paulo foi melhor do que a atuação apresentada no Morumbis. O Tricolor abriu o placar aos sete minutos do primeiro tempo com Luciano e, depois, baixou o ritmo. O desempenho abaixo do esperado gerou reação da torcida, que vaiou os jogadores na saída de campo para o intervalo.

"Estou aqui tem um mês. Procuramos uma estabilidade de atuação nos jogos junto com resultados. O torcedor, quando se manifesta, está no seu direito, fizemos um gol cedo e o primeiro tempo não foi bom. O adversário criou mais que nós, se postou bem atrás e passamos a oferecer o que o rival queria, jogo de centro e contra-ataques, com passes não forçados numa zona do campo onde a gente sabia que tinha a armadilha do rival. As vaias no primeiro tempo foram justas", comentou.

"No segundo tempo, a busca por ajustes de posicionamento que deram largura no campo e levaram ao segundo gol. Quanto a torcida vaia, temos que entender que temos que melhorar. O time é do torcedor, e cabe a nós transformar os resultados em mais equilíbrio de atuação para que o torcedor saia feliz nos dois tempos", acrescentou.

Na segunda etapa, o São Paulo conseguiu ampliar a vantagem graças a um gol de Artur, que tabelou com Bobadilla, depois com Luciano e em seguida com Calleri, batendo na saída do goleiro. Diante do cenário de pressão no Morumbis, Roger enfatizou sua análise final do jogo.

"O primeiro tempo não foi bom, embora tenhamos saído na frente. Demos ao adversário, depois do gol, o que eles queriam, que era o jogo de centro e os contra-ataques. Fiz ajustes no intervalo, e conseguimos fazer coisas diferentes no segundo tempo. Mas sem dúvidas, o resultado foi melhor do que a atuação", concluiu o técnico.

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo assumiu a liderança do Grupo C da Sul-Americana. O Tricolor somou a segunda vitória no torneio, manteve o 100% de aproveitamento e chegou aos seis pontos.

Próximos jogos do São Paulo

Vasco x São Paulo (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 18/04 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo x Juventude (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 21/04 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)