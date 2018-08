Aguirre não dá indícios de time em treino com retorno de Arboleda

Depois de um trabalho mais leve na reapresentação da última segunda-feira, o São Paulo voltou aos trabalhos nesta terça no Centro de Treinamentos da Barra Funda com novidades, como os retornos de Arboleda e Régis, além da transição para o campo de Jucilei, em recuperação de lesão. Porém, Diego Aguirre não deu indícios do time que deve começar contra o Colón, no Morumbi, na próxima quinta-feira, pela Copa Sul-Americana.

Envolvido em um acidente de carro na madrugada da última segunda-feira, Arboleda não participou da reapresentação, mas trabalhou separadamente nesta terça-feira com seus companheiros de defesa, Anderson Martins e Bruno Alves, realizando um trabalho físico. Os três correram em volta do gramado, enquanto a comissão técnica separou os jogadores que atuaram na vitória contra o Cruzeiro dos demais atletas.

Quem trabalhou de forma separada foi o volante Jucilei. No campo anexo, o camisa oito iniciou a transição para o campo como parte final da recuperação de uma lesão na coxa esquerda. Desfalque dos últimos três jogos, o jogador ainda não tem prazo para estar à disposição de Diego Aguirre, mas é desfalque certo para esta quinta-feira.

Outro que apareceu no gramado pela primeira vez desde o dia 13 de julho foi o lateral-direito Régis. Com contrato suspenso com o tricolor por problemas pessoais no dia 11 de junho, o jogador contratado junto ao São Bento após o Campeonato Paulista retornou ao campo e fez um trabalho físico com Rodrigo Caio, que se recupera de lesão no pé. Ambos estão liberados para treinar com o restante do elenco, mas ainda não possuem previsão para serem novamente relacionados.

Dentro de campo, Diego Aguirre optou por não dar pistas da equipe que entrará em campo na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Morumbi. Os jogadores que atuaram contra o Cruzeiro realizaram um trabalho separado de recuperação física com um circuito técnico, enquanto o restante dos atletas tiveram um aquecimento com bola, uma atividade técnica de cruzamentos e, por fim, um exercício específico de finalizações.

Mesmo sem dar maiores indícios, a expectativa é de que o treinador uruguaio mantenha o time considerado titular nas últimas partidas. Dessa forma, a provável escalação é a seguinte: Sidão; Éder Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Hudson, Liziero e Nenê; Rojas, Everton e Diego Souza.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com