Sem Arboleda e com Rodrigo Caio, Tricolor se reapresenta após vitória em Minas

Nesta segunda-feira, o elenco do São Paulo retomou os trabalhos no CT da Barra Funda após a vitória sobre o Cruzeiro, neste domingo, pela rodada de número 16 da Série A do Campeonato Brasileiro. Como de praxe, quem jogou em Belo Horizonte permaneceu em trabalho regenerativo na academia, enquanto os reservas foram a campo para treinar com bola. O equatoriano Arboleda, que sofreu um acidente de carro durante a madrugada, não compareceu ao CT, embora não tenha sofrido nenhum tipo de ferimento.

O defensor são paulino estava com mais três pessoas em um carro que se chocou com uma árvore em um bairro da zona sul de São Paulo. O jogador saiu ileso, mas permaneceu em casa durante esta manhã. A tendência é que retorne às atividades nesta terça. Vale lembrar que o camisa cinco, suspenso, não enfrentou a Raposa em Minas Gerais.

Outros desfalques contra o time mineiro, Hudson e Militão foram a campo e treinaram normalmente.

A novidade positiva, por outro lado, foi a volta de Rodrigo Caio aos gramados. O também zagueiro estava em recuperação de uma lesão sofrida no pé esquerdo durante o empate contra o Ceará, ainda em abril, pela segunda rodada do Brasileirão. Liberado pelo Reffis, o camisa três trabalhou separado do time, em exercício de intensidade, coordenação e preparação física. Tratando de um estiramento na coxa esquerda, Jucilei foi outro que não foi a campo.

Dentro das quatro linhas, os auxiliares de Diego Aguirre comandaram um treino que cobrou bastante agilidade e rapidez de raciocínio dos atletas tricolores. O aquecimento ocorreu através de um circuito, composto por um exercício físico seguido de um trabalho de fundamento. Na segunda parte do treinamento, os jogadores foram divididos em três grupos. A atividade era de posse de bola em espaço reduzido e finalização em golzinhos. Por fim, foi realizado um coletivo em campo reduzido.

A partir desta terça-feira, já com os titulares em ação, o São Paulo inicia a preparação para o confronto de quinta, contra o Colón, da Argentina, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. No Estádio do Morumbi, a bola rola a partir das 19h30 (no horário de Brasília). No Campeonato Brasileiro, o Tricolor é o vice-líder com 32 pontos ganhos, dois e menos que o primeiro colocado Flamengo.

