Agente diz que Pratto irá definir se fica no São Paulo “após as festas”

Alvo do River Plate-ARG, o centroavante Lucas Pratto, do São Paulo, já sabe quando definirá o seu futuro. De acordo com o empresário do jogador, Gustavo Goñi, uma decisão deverá ser comunicada no início de 2018.

“Ele vai definir depois das festas”, afirmou o agente, que garante não ter recebido uma proposta oficial do clube argentino. “Eu ainda não me reuni com ninguém”, assegurou à rádio argentina La Red.

Artilheiro do Tricolor na temporada 2017, com 14 gols, Pratto é um desejo antigo de Marcelo Gallardo, técnico do River. Alguns fatores podem pesar na decisão do camisa 9, como o fato de sua filha de 7 anos morar na Argentina e a proximidade com a Copa do Mundo.

Aos 29 anos, ele entende que atuar no futebol de seu país natal lhe serviria como vitrine para chamar atenção de Jorge Sampaoli, comandante da seleção argentina. Recentemente, ainda disse que o interesse do River o seduz.

“Ele quer voltar à Argentina porque sua filha vive aqui. Se houver algo concreto, vamos escutar. Gallardo quer Pratto faz muito tempo. A questão é se os dirigentes farão uma oferta concreta”, explicou Goñi.

O desejo de contar com Pratto, contudo, não é só de Gallardo. Rodolfo D’Onofrio, reeleito presidente do River neste mês, quer contratar um atacante de renome para 2018.

A imprensa local, inclusive, diz que a agremiação de Buenos Aires estaria disposta a gastar 10 milhões de dólares (cerca de R$ 33 milhões), o que foi desmentido pelo mandatário em entrevista à TV argentina Tyc Sports.

Ex-Atlético-MG, Lucas Pratto tem contrato com o São Paulo até o fim de 2020. Em fevereiro, o clube do Morumbi desembolsou 6,2 milhões de euros (R$ 20,5 milhões na cotação da época) por 50% de seus direitos econômicos. Publicamente, a diretoria tricolor garante não haver interesse em negociá-lo.