Pratto prega respeito ao São Paulo, mas se diz seduzido pelo River

O centroavante Lucas Pratto, do São Paulo, tem sido alvo de especulações na Argentina durante as suas férias. O River Plate, a pedido do técnico Marcelo Gallardo, seria o mais interessado, mas ainda não fez propostas pelo centroavante, que se diz seduzido com a possibilidade de voltar ao seu país natal.

“Se o River pretende negociar, será questão de chamar o São Paulo e conversar. Eu respeito muito o clube, não posso dizer que quero sair, mas obviamente seduz o River querer me contratar. É um assunto dos clubes e não meu”, afirmou Pratto ao canal TNT Sports, da Argentina.

O que pode seduzir Pratto a trocar de clube é a proximidade com a Copa do Mundo de 2018. O jogador de 29 anos entende que o futebol argentino pode lhe servir como uma vitrine para chamar atenção de Jorge Sampaoli, técnico da Argentina.

“Achava que o treinador da seleção iria olhar mais para o futebol brasileiro, mas não foi assim”, contou Pratto, que ainda não foi convocado por Sampaoli. “Gostaria de ter outra oportunidade. Quando ele estava no Sevilla queria me contratar. Mesmo assim, ainda tenho esperanças de que me chame”, avaliou, confiante.

Em fevereiro, o Tricolor pagou 6,2 milhões de euros (R$ 20,7 milhões na cotação da época) ao Atlético-MG para comprar 50% dos direitos econômicos de Pratto, cujo contrato vai até janeiro de 2021. O centroavante terminou o ano como um dos líderes do elenco e artilheiro da equipe, com 14 gols.

De acordo com a imprensa local, o River Plate estaria disposto a desembolsar 10 milhões de dólares (cerca de R$ 33 milhões) para ter Pratto em seu plantel em 2018. O presidente do clube argentino, Rodolfo D’Onofrio, reeleito no último fim de semana, prometeu contratar um centroavante de peso para o time. Assim, há a expectativa de uma proposta ser enviada ao Morumbi em breve.

“Se o São Paulo estiver aberto a negociar, eu também vou colocar as coisas familiares e esportivas na balança, e verei o que é melhor para mim”, acrescentou o camisa 9. Apesar da fala de Lucas Pratto, a diretoria são-paulina já garantiu que não pretende vendê-lo na próxima janela de transferências.