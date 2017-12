Presidente do São Paulo descarta venda de atacante Lucas Pratto

A entrevista concedida pelo novo Diretor de Futebol do São Paulo não foi o único evento que movimentou o CT da Barra Funda nesta sexta-feira. Antes de Raí falar com a imprensa, foi a vez de o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, dar algumas considerações sobre o futuro do Tricolor Paulista visando a próxima temporada.

Um dos assuntos que rendeu respostas do mandatário são-paulino foi sobre a possível negociação do atacante Lucas Pratto, que vinha tendo o seu nome ligado ao Cruzeiro. Segundo o cartola, a negociação não chegou nem ao menos ser cogitada e o argentino permanecerá no clube para o ano que vem.

“O que se viu nas especulações, interpretações, divagações e até nas maldades… Falou-se na perspectiva da saída dele para o Cruzeiro, e se deu assim um enorme quadro de possibilidades. Troca, valores, isso e aquilo. Quero aproveitar a oportunidade para dizer que o Lucas Pratto não foi sequer cogitado de ser negociado”, revelou.

“No momento em que o Cruzeiro me consultou a respeito da negociação do Hudson, me perguntaram se eu negociaria (o Pratto) e eu disse não. O São Paulo não vai negociar o Lucas Pratto. Ponto”, completou o mandatário.

Adquirido em definitivo no início do ano junto ao Atlético-MG, com um contrato até 2020, o atacante argentino não demorou para cair nas graças da torcida do São Paulo. Nesta temporada, na qual foi o artilheiro do time, o jogador de 29 anos participou de 48 partidas e marcou 14 gols. Além do clube mineiro, algumas equipes argentinas, como o River Plate, demonstraram o interesse no centroavante.