A poucos dias do jogo do ano, técnico do São Paulo aciona 7 titulares

O técnico André Jardine acionou neste sábado, no duelo com a Ponte Preta, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, sete jogadores que estiveram presentes na derrota por 2 a 0 para o Talleres, pela Pré-Libertadores. A poucos dias da grande decisão no Morumbi, o treinador são-paulino deixou claro que, para ele, poupar completamente o time considerado ideal não seria uma boa ideia.

Neste sábado, na derrota para a Macaca por 1 a 0, Jardine colocou em campo Tiago Volpi, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, Hernanes, Nenê e Everton mesmo com a Pré-Libertadores sendo prioridade para o clube na temporada. A presença dos atletas mais tarimbados, no entanto, não surtiu efeito, e o resultado adverso aconteceu mesmo assim. Enquanto isso, o Talleres enfrentou o Atlético Tucumán com uma formação completamente reserva.

“Pelo jogo ser sábado e a gente ter três dias até o jogo de quarta, entendíamos que poderíamos fazer um jogo de hoje também como parte da preparação para o jogo de quarta, para observar situações, dar condicionamento a jogadores que estão precisando, e foi uma decisão em conjunto que parece a todos acertada”, afirmou Jardine após o confronto com a Ponte Preta.

Sem conseguir criar chances de perigo contra a Macaca, o time do São Paulo precisará mostrar na quarta-feira um desempenho jamais exibido em 2019. O Tricolor tem de vencer o Talleres por 2 a 0 para levar a decisão para os pênaltis ou por 3 a 0 para avançar diretamente à próxima fase da Pré-Libertadores. Porém, nos últimos cinco jogos, a equipe foi às redes somente uma vez, na vitória por 1 a 0 sobre o São Bento, no Pacaembu.

“Ninguém gosta de perder, né? Se a gente esconder que está todo mundo chateado pela derrota de hoje… estamos em um esporte que todos odeiam a derrota, e clube grande não gosta de perder. É um desafio de todos virar essa página o mais rápido possível para na quarta-feira estarmos com um espírito coletivo muito forte, e esperamos contar com o apoio da torcida para criar uma atmosfera de extrema pressão para o adversário”, concluiu.