Zelarayán vê viagem do presidente do Santos, mas não é procurado

O presidente do Santos viajou nesta quinta-feira para o México. Dentre outros assuntos, como amistosos para o período da Copa do Mundo na Rússia, José Carlos Peres saiu do Brasil para tentar a contratação de Lucas Zelarayán, do Tigres-MEX. Mas…

Zelarayán e seus representantes souberam da viagem de Peres via imprensa, mas não foram procurados até o final da tarde desta sexta-feira. O argentino tem interesse em ser negociado, porém, não está otimista, já que a negociação não foi iniciada e a janela de transferências se encerra na segunda-feira.

O interesse do Peixe em Zelarayán é antigo e vem desde dezembro de 2017, quando o meia estava sem atuar. Agora, ele segue como reserva, mas utilizado frequentemente pelo time mexicano.

O alvinegro chegou a dar o negócio como certo em fevereiro, mas esbarrou em questões financeiras e no fracasso do Tigres pela negociação com Guido Pizarro, do Sevilla-ESP. Se o meio-campista fosse contratado, Zelarayán poderia ser liberado por empréstimo.

Enquanto diz ter interesse em Zelarayán, o Santos negocia com Caio Henrique, do Atlético de Madrid-ESP. As tratativas pelo empréstimo do meia de 20 anos avançaram nesta quinta.