Peres e Rollo se entendem e “dividem” presidência do Santos após viagem

Depois de alguns desentendimentos, o presidente José Carlos Peres e o vice-presidente Orlando Rollo superaram diferenças e agora “dividem” a gestão do Santos nesta semana.

Peres viajou ao México para negociar amistosos e a vinda de Lucas Zelarayán, do Tigres-MEX. Rollo assumiu a presidência interinamente pela primeira vez. Ele pensou em viajar, mas uma conjuntivite o impediu. Enquanto o presidente trata de assuntos de interesse do clube fora do país, o vice despacha documentos e responde pelo Peixe.

Após discussões, Peres e Rollo se reuniram, dividiram funções e melhoraram o relacionamento. Na última reunião do Conselho Deliberativo, segunda-feira, na Vila Belmiro, o presidente fez questão de elogiar o seu vice e os outros sete membros do Comitê de Gestão.

Além da negociação por Zelarayán, o alvinegro quer Caio Henrique, do Atlético de Madrid-ESP. Peres, mesmo da Espanha, é quem conversa com os representantes do jogador por um empréstimo até o dia 31 de dezembro. O meia foi revelado nas categorias de base do Santos e acabou vendido em 2016, por R$ 1,3 milhões.