Zagueiro santista Porozo é convocado para a seleção do Equador

Nesta terça-feira, a Federação Equatoriana de Futebol anunciou a lista de convocados para os amistosos contra Estados Unidos e Honduras, que serão disputados no final deste mês. Entre os chamados pelo técnico Hernán Gómez está o zagueiro Jackson Porozo, do Santos.

Porozo chegou ao Santos em março de 2018, mas só atuou pelo time B do clube em agosto com a abertura da janela de transferências. O zagueiro de 18 anos ainda não estreou pelo time profissional do Alvinegro Praiano, mas treina esporadicamente com o time principal sob comando de Jorge Sampaoli.

Esta é a primeira convocação de Jackson Porozo para a seleção principal equatoriana. Entre janeiro e fevereiro deste ano, o defensor foi titular da campanha do Equador no Sul-Americano Sub-20, do qual acabou campeão. Na ocasião, a Seleção Brasileira de Rodrygo, seu companheiro de Santos, acabou na quinta posição. No encontro entre Brasil e Equador, as equipes empataram sem gols.

Com Porozo entre os convocados, o Equador continua sua preparação para a Copa América, que será realizada em junho e julho. No dia 21 de março (quinta-feira), a seleção equatoriana enfrenta os Estados Unidos. No dia 26 (terça-feira), o adversário será a seleção de Honduras.

Lista de convocados para a seleção do Equador

Goleiros

Alexander Domínguez (Velez Sarsfield-ARG)

Máximo Banguera (Barcelona-EQU)

Pedro Ortiz (Delfín-EQU)

Defensores

Juan Carlos Paredes (Emelec-EQU)

Ángelo Preciado (Independiente del Valle-EQU)

John Narváez (Melgar-PER)

Gabriel Achilier (Monarcas-MEX)

Xavier Arreaga (Barcelona-EQU)

Jackson Porozo (Santos)

Cristian Ramírez (Krasnodar-RUS)

Beder Caicedo (Barcelona-EQU)

Meio-campistas

Jhegson Méndez (Orlando City-EUA)

Jefferson Orejuela (LDU-EQU)

Jefferson Intriago (LDU-EQU)

Carlos Gruezo (FC Dallas-EUA)

Renato Ibarra (América-MEX)

Antonio Valencia (Manchester United-ING)

Romario Ibarra (Minnesota United-EUA)

Ayrton Preciado (Santos Laguna-MEX)

Atacantes

Ángel Mena (León-MEX)

Jhojan Julio (LDU-EQU)

Enner Valencia (Tigres UANL-MEX)

Leonardo Campana (Barcelona-EQU)