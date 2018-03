Reforço do Santos B, equatoriano vem ao Brasil, mas só jogará em agosto

Jackson Porozo, reforço equatoriano para o Santos B, é esperado na Vila Belmiro nos próximos dias. O zagueiro chegará para período de adaptação ao país e ao futebol brasileiro, mas só poderá atuar, por causa da janela de transferências, a partir de agosto. Ele estava no Manta, da segunda divisão do Equador. O contrato é de três anos.

A Gazeta Esportiva contou a história do jogador e o que atraiu ao Peixe, que venceu a concorrência do Palmeiras pela contratação. De acordo com seu representante e dirigentes santistas, Porto-POR, Ajax-HOL, Augsburg-ALE e Genk-BELG manifestaram interesse, mas Porozo optou pelo Brasil antes de ir para a Europa.

O Santos pagou pouco pelo zagueiro de 1,93 m de altura, com passagens pelas seleções sub-15, sub-17 e sub-20 do Equador. O Manta ficou com parte dos direitos econômicos do atleta.

O presidente José Carlos Peres colheu boas referências de Jackson e aposta em uma promoção rápida ao elenco profissional com Jair Ventura.

“Pegamos um equatoriano, da seleção equatoriana sub-17.. Sabe quem é, já viu? 17 anos e 1,93. Veio para darmos valor. É muito menos (gasto) do que formar jogador com o tempo”, disse Peres, em entrevista recente.

Antes de Jackson Porozo, o Santos contratou outro zagueiro para a base. Gabriel Oliveira, ex-Vitória, esteve na mira do Corinthians e vai reforçar, a princípio, o Santos B. Ele tem 19 anos e é outro que enche o clube de esperança. Seu contrato vai até fevereiro de 2021.