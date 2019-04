Victor Ferraz brinca sobre interesse do Santos em Ricardo Oliveira: “Buscaria no aeroporto”

Melhor lateral-direito do Campeonato Paulista, Victor Ferraz comentou o interesse do Santos em Ricardo Oliveira, do Atlético-MG.

O lateral-direito brincou sobre o assunto e admitiu a dificuldade pelo retorno do centroavante.

“Se for para o pastor (Ricardo Oliveira) voltar, eu busco ele no aeroporto (risos). Sabemos que é muito difícil, ele tem contrato lá, mas seria muito bom se viesse”, disse Ferraz, durante premiação da FPF nesta segunda-feira.

O Peixe ofereceu um contrato de produtividade a Ricardo Oliveira. Ele está feliz em Minas Gerais, mas vê o retorno ao Alvinegro com bons olhos.

O camisa 9 tem contrato com o Galo até dezembro de 2020, com opção de renovação por mais uma temporada. O Santos acredita na liberação em troca de um compensação financeira, com a possibilidade de envolver jogadores em troca.

Ricardo Oliveira é a prioridade de Jorge Sampaoli. O técnico fala com o “Pastor” periodicamente e acompanha as negociações de perto.

