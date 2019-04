Santos oferece contrato de produtividade a Ricardo Oliveira

O Santos ofereceu um contrato de produtividade a Ricardo Oliveira, do Atlético-MG, nesta semana. A proposta foi de R$ 300 mil fixos por mês, além de R$ 20 mil por gol.

A oferta está distante do recebido pelo centroavante atualmente. No Galo, além de bônus por gol, o atleta de 38 anos recebe mais de R$ 600 mil mensais, incluindo as luvas diluídas.

As negociações continuarão a partir da próxima segunda-feira, depois da final do Campeonato Mineiro entre Atlético e Cruzeiro. Ricardo Oliveira está feliz em Minas Gerais, mas vê o retorno ao Peixe com bons olhos.

O camisa 9 tem contrato com o Galo até dezembro de 2020, com opção de renovação por mais uma temporada. O Alvinegro acredita na liberação em troca de um compensação financeira, com a possibilidade de envolver jogadores em troca.

Ricardo Oliveira é a prioridade de Jorge Sampaoli. O técnico fala com o “Pastor” periodicamente e acompanha as negociações de perto. Em entrevista nesta quinta-feira, o presidente José Carlos Peres comentou sobre o caso.

“Ricardo Oliveira tem contrato com o Atlético-MG. Falei com o presidente, falou que não pode atender. Temos que respeitar também. Seria uma boa opção. Nesse momento é um pouco difícil, mas não impossível”, afirmou, à Rádio Bandeirantes.

“Ricardo está na relação do Santos e de várias equipes. Tem feito gols, sido importante. Nosso objetivo é um dia trazê-lo. Pode não ser hoje, mas no fim do ano, para encerrar a carreira no clube”, concluiu.

