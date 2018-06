Vanderlei ironiza moedas da torcida do Corinthians: “Dá para comprar um lanche”

Vanderlei foi alvo de moedas da torcida do Corinthians no empate em 1 a 1 do Santos na noite desta quarta-feira, na arena do rival. O goleiro ironizou o vandalismo dos donos da casa.

“Jogaram moeda, errorex (corretivo)… Dá para comprar um lanche com essas moedas (risos). Xingar é normal, jogar as coisas no campo atrapalha o espetáculo”, disse o goleiro, ao Premiere.

O camisa 1 do Peixe analisou o resultado e foi mais um a afirmar que a vitória seria merecida. O alvinegro criou diversas chances e parou em grande defesa de Walter em chute de Rodrygo e duas chances claríssimas desperdiçadas por Gabigol.

“A gente poderia estar mais feliz com a vitória. Tivemos inúmeras chances, mas futebol é assim. Pelo menos conseguimos o empate fora de casa e agora temos que vencer com o Inter. Com a qualidade que temos, não podemos empatar”, completou.