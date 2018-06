Sem paz, Corinthians e Santos empatam em jogo quente na Arena

Corinthians e Santos entraram em campo na noite desta quarta-feira buscando paz para os seus treinadores, mas acharam um jogo movimentado no gramado da Arena Corinthians. Em grande atuação de Rodrygo, o Santos foi superior ao Timão e só não saiu com a vitória porque Gabigol não honrou seu nome. O time da casa, que saiu na frente com Roger, não soube se segurar e levou o empate de Victor Ferraz.

Com o resultado, o clube do Parque São Jorge fica cada vez mais longe dos líderes da competição, podendo ver o Flamengo abrir oito pontos de vantagem ao final da rodada. O Peixe, por sua vez, tem 10 pontos conquistados, com um jogo a menos que os adversários, ainda mais próximo da zona de rebaixamento do que do grupo de cima.

Na próxima rodada, os comandados de Osmar Loss terão pela frente o Vitória, novamente em Itaquera, às 21h (de Brasília) do sábado, no penúltimo duelo antes da parada para a disputa da Copa do Mundo. Jair e os seus atletas, por outro lado, encaram o Internacional às 19h (de Brasília) do domingo, na Vila Belmiro.

Corinthians começa bem, Santos reage

O primeiro tempo começou com as duas equipes impondo um ritmo muito abaixo da expectativa para o clássico, recheado de passes laterais e pouca objetividade. Os únicos que quebravam essa lógica eram Romero e Pedrinho, sempre tentando movimentar-se para o meio e trocar de posição. Rodriguinho e Roger, no entanto, destoaram bastante e mataram a maioria das jogadas corintianas.

Do outro lado, o Peixe postou-se para aproveitar os contra-ataques, principalmente na habilidade do ótimo Rodrygo. No jogo de xadrez entre Loss e Ventura, quem começou melhor foi o time da casa. O lance de maior perigo no começo veio com Sidcley, que recebeu pela esquerda após boa jogada de Pedrinho e bateu cruzado. A bola passou rente à trave de Vanderlei, à direita do gol santista.

O Timão seguiu rondando a área a adversária, mas sem conseguir finalizações de qualidade. Os lances mais perigosos saíam de fora da área, como uma tentativa de Gabriel, por cima do gol. Na resposta, Rodrygo ganhou a jogada pela esquerda e conseguiu espaço na entrada da área para bater. Walter, bem posicionado mandou para escanteio. Foi a senha, no entanto, para o Peixe se sentir confortável.

Pouco depois, em novo escanteio, Jean Mota bateu fechado, a defesa corintiana falhou, Walter ficou plantado e a bola sobrou para Gabigol sem goleiro. O atacante, porém, não honrou o cenário perfeito para quem tem esse apelido, viu a bola quicar, bater no seu joelho e ir por cima do gol. Na resposta, Romero deu lindo “rolinho” no próprio Gabigol, puxou contragolpe e Maycon tentou finalizar na entrada da área, mas mandou fácil para Vanderlei.

Santos domina e sai com o empate

O atacante santista, no entanto, teve uma segunda chance de mostrar que merece o apelido, mas falhou novamente. Depois de puxar bom contra-ataque, ele acalmou o lance e, depois de o Santos rodar a bola, recebeu na entrada da área. Em uma rara tabela realizada na defesa corintiana, ele tocou e ganhou na frente de Sasha. Cara a cara com Walter, no entanto, tentou tirar demais do goleiro e mandou para fora.

A resposta do Corinthians saiu de maneira cruel, um dos adjetivos que a torcida santista costuma dar ao seu centroavante. Em uma rara jogada em que Rodriguinho movimentou-se bem, Pedrinho acionou o armador na lateral direita da área e ele cruzou rasteiro para Roger. O centroavante, que também não havia se achado em campo até aquele momento, bateu Veríssimo na movimentação e chutou cruzado, rasteiro, vencendo Vanderlei.

O gol, no entanto, foi um momento fortuito do Timão, que seguiu pior do que o rival, mesmo em vantagem e jogando em casa. É verdade que o juiz ignorou um pênalti claro quando a bola ricocheteou na mão de Renato dentro da grande área, mas aquele lance ofensivo foi apenas um respiro alvinegro em meio às diversas bolas alçadas na área pelos santistas. E logo elas resultaram no empate do Peixe.

Após tanto tentar, Rodrygo conseguiu descolar bom lance pela esquerda após Pedrinho ser desarmado. Romero teve de ajudar no lado direito e deixou um buraco na esquerda. O ponta santista cruzou no segundo pau e Victor Ferraz, acompanhado por um atrasado Rodriguinho, testou para fazer o gol. Walter, que falhou no lance ao cair para dentro do gol, ainda salvou sua barra – e o empate – ao fazer linda defesa em finalização de Rodrygo, assegurando o 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 1 SANTOS

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 6 de junho de 2018, quarta-feira

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (Fifa-MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Rodrigo Corrêa (Fifa-RJ)

Público: 27.586 pagantes

Renda: R$ 1.249.919,56

Cartões amarelos: Roger, Kazim e Romero (Corinthians); Victor Ferraz e Lucas Veríssimo (Santos)

Gols:

CORINTHIANS: Roger, aos sete minutos do segundo tempo

SANTOS: Victor Ferraz, aos 30 minutos do segundo tempo

CORINTHIANS: Walter; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel e Maycon; Pedrinho (Mateus Vital), Rodriguinho e Romero; Roger (Emerson Sheik)

Técnico: Osmar Loss

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô; Diego Pituca, Renato e Jean Mota; Gabriel (Léo Cittadini), Eduardo Sasha (Bruno Henrique) e Rodrygo (Copete)

Técnico: Jair Ventura