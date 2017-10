Torcedores do Santos protestam em frente ao CT: “Zeca fora”

A situação de Zeca está insustentável no Santos. Após processar o clube na Justiça e pedir a rescisão de contrato, o lateral-esquerdo foi alvo de protestos em frente ao CT Rei Pelé, na tarde desta sexta-feira.

Algumas faixas foram estendidas antes da viagem do elenco à capital paulista enfrentará o São Paulo neste sábado, às 17h (de Brasília), no Pacaembu, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os pedidos foram por honra à camisa e pela saída de Zeca.

O clima entre Zeca e a torcida santista já era dos piores. Tudo porque o jogador acabou fazendo uma postagem em uma rede social em que rebatia os críticos. Após o empate com o Sport na Ilha do Retiro, a Vila Belmiro foi pichada em protesto que teve Zeca como um dos principais alvos. E, no retorno da delegação alvinegra a São Paulo depois no jogo no Recife, o lateral acabou levando um tapa no aeroporto.