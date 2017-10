Santos repreende Zeca e Kayke, ameaça corte, mas relaciona dupla contra o Sport

O empate em 2 a 2 com o Vitória, na última segunda-feira, no Pacaembu, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, abalou o ambiente do Santos. Após a partida, Zeca e Kayke tomaram atitudes que desagradaram a diretoria e uma possível barração da dupla foi cogitada para o confronto contra o Sport, nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), na Ilha do Retiro.

Porém, os jogadores foram apenas repreendidos pela comissão técnica e viajaram para Recife com o restante do elenco na tarde desta terça-feira.

Após o primeiro gol do Santos contra o Vitória, Zeca se dirigiu à torcida para cobrar apoio. Ao fim do jogo, o lateral-esquerdo fez uma publicação polêmica em seu Instragram, apagada minutos depois.

Kayke, por sua vez, demonstrou descontentamento com a diretoria sobre sua situação no clube. Reserva de Ricardo Oliveira, o camisa 7 deve deixar o Peixe no final do ano, quando acaba seu contrato de empréstimo pelo Yokohama Marinos. Nesta terça-feira, ele não treinou com o elenco e apareceu no campo apenas para tentar argumentar com o técnico Levir Culpi.

Já Renato e Bruno Henrique seguem fora diante do Sport. O atacante ainda sente desconforto na panturrilha esquerda. O volante, por sua vez, está recuperado de edemas na coxa direita e no tornozelo direito, mas foi cortado por precaução da comissão técnica.

A provável escalação contra o Sport será: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Matheus Jesus, Vecchio (Serginho) e Lucas Lima; Jean Mota, Copete e Ricardo Oliveira.

Veja a lista com os 21 relacionados para a partida de quinta:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Zagueiros: David Braz, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe

Laterais: Caju, Daniel Guedes, Zeca e Orinho

Volantes: Matheus Jesus e Yuri

Meias: Matheus Oliveira, Vecchio, Jean Mota, Lucas Lima e Serginho

Atacantes: Arthur Gomes, Copete, Lucas Crispim, Ricardo Oliveira, Kayke.