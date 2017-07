Thiago Maia chora em despedida do Santos e diz: “Nunca é um adeus”

Thiago Maia foi anunciado oficialmente pelo Lille na última terça-feira. Antes de embarcar para a França, porém, o volante gravou um vídeo de despedida do Santos e não conteve a emoção. Criado nas categorias de base do Peixe, o jovem de 20 anos chorou relembrando os melhores momentos que teve no clube e disse que espera voltar no futuro.

“Tenho obrigação de agradecer ao Santos, minha segunda casa. Valeu por cada segundo que vivi nesse clube, que nunca sairá das minhas memórias. Espero que vocês nunca esqueçam de mim, assim como eu nunca esquecerei de vocês. E nunca é um adeus. Espero que um dia eu possa voltar a vestir essa camisa maravilhosa”, disse o volante.

Em sua passagem no Santos, Thiago Maia disputou 125 partidas e fez quatro gols. Ele foi negociado por 14 milhões de euros (R$ 51 milhões) e o alvinegro ficará com 60% da venda (cerca de R$ 31 milhões).

