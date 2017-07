Thiago Maia é oficializado no Lille

O Lille confirmou nesta terça-feira a contratação do brasileiro Thiago Maia. O jogador de 20 anos foi oficializado e assinou um contrato de cinco anos com o clube francês. A contratação do ex-santista custará 14 milhões de euros (51 milhões de reais) aos cofres da equipe europeia

“Eu tenho trabalhado desde que eu era pequeno para que um dia esse sonho de jogar na Europa se torna-se realidade. Estou muito contente de aproveitar esta oportunidade. Tenho discutido com a minha família e pensamos que o Lille era o melhor lugar para que eu pudesse me desenvolver, aprender, crescer. Estou muito orgulhoso de estar aqui hoje”, revelou.

Além do jovem volante, o treinador do Lille, Marcelo “El Loco” Bielsa, contratou outros três brasileiros nesta janela de transferência: o também santista lateral Caju por empréstimo, além da dupla Luiz Araújo e Thiago Mendes do São Paulo.

Revelado pelo Santos em 2014, o jogador chamou a atenção pela consistência apresentada em seu futebol desde 2015, quando assumiu a titularidade no meio de campo da equipe. Com suas boas atuações, o jogador cavou uma vaga na seleção olímpica brasileira que terminou a competição com o ouro olímpico. Ao todo, Maia atuou 125 jogos e marcou quatro gols com a camisa do Santos.

A diretoria alvinegra agiu rápido e venceu a corrida com o rival São Paulo pela contratação do volante Matheus Jesus para suprir a vaga deixada no meio de campo.