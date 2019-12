Técnico promete Santos “para frente, rápido e leve” na Copinha

O Santos trabalha para apagar os maus resultados recentes na equipe sub-20 e iniciar 2020 com bom desempenho na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O técnico Márcio Zanardi elogia os treinamentos no CT Rei Pelé e promete time ofensivo para a maior competição de base do país.

“O grupo está bem empenhado e correspondendo bem nos treinos. Ainda estamos fazendo alguns ajustes e é para isso que servem esses amistosos. O importante é que vamos manter essa característica do Santos que é ter uma time para frente, rápido e leve”, disse o treinador.

O Peixe disputará mais um jogo-treino, dessa vez contra o Taboão da Serra, no próximo domingo, para ajudar na preparação. O Alvinegro está no Grupo B e enfrentará Timon, do Maranhão, Olímpico, do Sergipe, e o Marília, dono da casa. A estreia será dia 3.

A equipe conta com jogadores de muito destaque na base, como Ivonei, Lucas Lourenço e Marcos Leonardo. Jackson Porozo, convocado para o Pré-Olímpico pelo Equador, e Micael e Matheus Moraes, por lesão, serão cortados. Falta um atleta a ser “sacrificado” entre os 29 pré-inscritos.